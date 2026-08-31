Токаев по приглашению Жапарова прибыл в Бишкек: раскрыты детали рабочего визита

Фото: akorda.kz

Сегодня, 31 августа 2026 года, глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Кыргызстана Садыра Жапарова прибыл с рабочим визитом в Бишкек, сообщает Zakon.kz.

Подробности визита раскрыли в Telegram-канале Акорды. "Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Кыргызстана Садыра Жапарова прибыл с рабочим визитом в Бишкек для участия в 26-м заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества и встрече в формате "ШОС+". Глава государства также посетит официальную церемонию открытия VI Всемирных игр кочевников", – говорится в официальном сообщении, распространенном в понедельник. Как сообщается, в аэропорту Манас главу нашего государства встретил председатель Кабинета министров – руководитель Администрации президента Кыргызстана Адылбек Касымалиев. Фото: akorda.kz Фото: akorda.kz Фото: akorda.kz Ранее, утром 31 августа, Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления Садыру Жапарову по случаю 35-летия Независимости Кыргызстана. Глава государства пожелал президенту КР успехов в его ответственной государственной деятельности, а братскому кыргызскому народу – процветания и благополучия.

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