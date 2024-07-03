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В Акорде состоялась церемония встречи председателя КНР

В Акорде состоялась церемония встречи председателя КНР, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2024 10:49 Фото: akorda.kz
В Акорде сегодня, 3 июля 2024 года, состоялась церемония встречи председателя КНР Си Цзиньпина. Его в своей резиденции встретил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев встретил кортеж делегации Си Цзиньпина возле Акорды. После над Астаной пролетели истребители и окрасили небо в цвета флага Китая.

КНР, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2024 10:49

Фото: скриншот с видео

Си Цзиньпин, Токаев, встреча в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2024 10:49

Фото: akorda.kz


Главы государств пожали друг другу руки и поприветствовали министров Казахстана и КНР.

Си Цзиньпин, Токаев, встреча в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2024 10:49

Фото: akorda.kz

После начальник роты Почетного караула отдал приветственный рапорт лидерам двух стран, прозвучали государственные гимны Казахстана и Китая.
Си Цзиньпин, Токаев, встреча в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2024 10:49

Фото: akorda.kz

Си Цзиньпин, Токаев, встреча в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2024 10:49

Фото: akorda.kz

Си Цзиньпин, Токаев, встреча в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2024 10:49

Фото: akorda.kz

По завершении церемонии Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин удалились на переговоры в узком составе.

Председатель КНР пробудет в Казахстане три дня: со 2 по 4 июля.

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Программа визита китайского лидера предусматривает проведение двусторонних переговоров на высшем уровне и подписание ряда важных документов.

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