В Акорде состоялась церемония встречи председателя КНР
Фото: akorda.kz
В Акорде сегодня, 3 июля 2024 года, состоялась церемония встречи председателя КНР Си Цзиньпина. Его в своей резиденции встретил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Касым-Жомарт Токаев встретил кортеж делегации Си Цзиньпина возле Акорды. После над Астаной пролетели истребители и окрасили небо в цвета флага Китая.
Фото: скриншот с видео
Фото: akorda.kz
Главы государств пожали друг другу руки и поприветствовали министров Казахстана и КНР.
Фото: akorda.kz
После начальник роты Почетного караула отдал приветственный рапорт лидерам двух стран, прозвучали государственные гимны Казахстана и Китая.
Фото: akorda.kz
Фото: akorda.kz
Фото: akorda.kz
По завершении церемонии Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин удалились на переговоры в узком составе.
Председатель КНР пробудет в Казахстане три дня: со 2 по 4 июля.
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