Появился список документов, которые подписали Токаев и Жапаров

Акорда поделилась перечнем документов, которые 19 апреля 2024 года подписали президенты Казахстана и Кыргызстана Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров, сообщает Zakon.kz.

По итогам двусторонних переговоров, а также шестого заседания Высшего межгосударственного совета Казахстана и Кыргызстана были подписаны семь документов.

Фото: akorda.kz

Список документов:

Договор об углублении и расширении союзнических отношений между РК и КР; Решение шестого заседания Высшего межгосударственного совета РК и КР; Соглашение между правительством РК и Кабинетом министров КР о поощрении и взаимной защите инвестиций; Протокол о внесении изменений в соглашение между правительством РК и правительством КР о пунктах пропуска через государственную границу от 25 декабря 2003 года; Меморандум о взаимопонимании между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК и Государственным агентством по защите персональных данных при Кабинете министров КР; Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Министерством промышленности и строительства РК и Государственным агентством архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Кабинете министров КР; План мероприятий (Дорожная карта) по развитию автомобильных пунктов пропуска на казахстанско-кыргызской границе на 2024-2027 годы.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров прибыл в Казахстан с официальным визитом 18 апреля 2024 года. В аэропорту столицы его лично встретил глава государства Касым-Жомарт Токаев. Позднее стало известно, что главы государств посетили гала-концерт мастеров искусств Казахстана и Кыргызстана.

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19 апреля в Акорде состоялась церемония встречи президента Кыргызстана. Касым-Жомарт Токаев в ходе переговоров с Садыром Жапаровым анонсировал подписание исторического для Казахстана и Кыргызстана документа.

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По итогам двусторонних переговоров и заседания Высшего межгосударственного совета президенты выступили с совместным заявлением для представителей СМИ. Во время выступления Касым-Жомарт Токаев раскрыл детали исторического документа между Казахстаном и Кыргызстаном.