Казахстан и Великобритания договорились о стратегическом партнерстве

Дэвид Кэмерон поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за гостеприимство и с теплотой вспомнил свой первый визит в Казахстан в статусе премьер-министра Великобритании, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет Акорда.

"Я приехал сюда 11 лет назад, чтобы начать стратегический диалог. Сегодня мы вместе с министром иностранных дел Казахстана подписали Соглашение о стратегическом партнерстве и сотрудничестве. Мы намерены укрепить наше взаимодействие в сферах энергетики, образования, бизнеса, культуры, а также усилить межчеловеческие связи", – сказал глава британского внешнеполитического ведомства.

В ходе беседы отдельное внимание было уделено вопросам углубления культурно-гуманитарных связей, особенно в сфере образования и поддержки молодежи.

Собеседники также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня.

Ранее Кэмерон во время переговоров с заместителем премьер-министра – министром иностранных дел Муратом Нуртлеу заявил, что у Казахстана есть возможность для партнерства.