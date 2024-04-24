В Оксфорде запустят программу обучения казахскому языку

Главы МИД Казахстана и Великобритании Мурат Нуртлеу и Дэвид Кэмерон провели переговоры, во время которых Кэмерон заявил, что Великобритания уделяет большое внимание развитию сотрудничества с Казахстаном в качестве ключевого партнера в Центральной Азии, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, он также озвучил поддержку проводимых в нашей стране реформ и подтвердил готовность Лондона к углублению сотрудничества с Астаной.

"Всеобъемлющее соглашение станет существенным подспорьем для вывода политических, торговых и инвестиционных отношений между Астаной и Лондоном на новые горизонты… Мы верим, что прочное и взаимовыгодное казахско-британское стратегическое партнерство будет и дальше укрепляться в сферах от энергетики и редких металлов до экологии и образования", – отметил Нуртлеу.

Кроме того, был заключен ряд двусторонних документов в области здравоохранения и транспорта, меморандумы об открытии филиала британского вуза Queen’s University Belfast в Астане и запуске программы обучения казахскому языку в Оксфорде.

В МИД отметили, что товарооборот между РК и Великобританией за 2023 год составил 1,2 млрд долларов (экспорт – 703 млн, импорт – 478,7 млн). В Казахстане представлены около 600 компаний, совместных предприятий и представительств с участием британского капитала. Великобритания входит в первую десятку крупнейших иностранных инвесторов в РК.

Ранее Кэмерон во время переговоров с заместителем премьер-министра – министром иностранных дел Муратом Нуртлеу заявил, что у Казахстана есть возможность для партнерства.