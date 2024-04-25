Токаев высказался о вовлечении казахстанцев в чужие информационные войны

Выступая 25 апреля 2024 года на ХХХІІІ сессии Ассамблеи народа Казахстана "Единство. Созидание. Прогресс", президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что власть будет предпринимать меры для обеспечения спокойствия и безопасности народа, сообщает Zakon.kz.

Глава государства подчеркнул, что "всяческие спекуляции и инсинуации, от кого бы они ни исходили, получат мощный общественный отпор и адекватную реакцию правоохранительных органов".

"Необходимо жестко пресекать любые попытки расколоть наше общество. Вовлечение наших сограждан в чужие информационные войны, пропаганда ненависти несут серьезные риски для стабильности нашей страны и согласия в обществе. Каждому из нас нужно четко следовать букве и духу нашей Конституции, провозглашающим равные права и свободы для всех граждан". Касым-Жомарт Токаев

По его словам, "важно всегда и во всем соблюдать Закон и Порядок, словом и делом обеспечивать верховенство права".

"Наша задача – укреплять в обществе взаимное уважение и доверие, искать новые объединительные принципы и установки в противовес религиозным, региональным или социально-экономическим различиям. Деятельность Ассамблеи на этом важном и сложном направлении имеет особое значение". Касым-Жомарт Токаев

Ранее президент заявил, что мир вступил в эпоху катаклизмов, и Казахстан не является исключением. Подробности по ссылке.