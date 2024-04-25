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В Казахстане обновят техническую базу МЧС

В Казахстане обновят техническую базу МЧС, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2024 12:09 Фото: пресс-служба МЧС РК
Выступая 25 апреля 2024 года на ХХХІІІ сессии Ассамблеи народа Казахстана "Единство. Созидание. Прогресс", президент Касым-Жомарт Токаев высказался о Министерстве по чрезвычайным ситуациям страны, сообщает Zakon.kz.

Глава государства рассказал, какие изменения произойдут в МЧС.

"Обновим техническую базу Министерства по чрезвычайным ситуациям, усилим его обеспеченность спецтехникой, вертолетами и самолетами. Будет также воссоздана Национальная гидрогеологическая служба, которая займется разведкой и охраной подземных водных ресурсов".Касым-Жомарт Токаев

Вместе с тем, по словам президента, "нужно хорошо понимать, что состояние окружающей среды – это наша общая ответственность".

"Нужно формировать в обществе экологическую культуру, продвигать принципы бережного отношения к природе. По моей инициативе в стране проходит общенациональная кампания "Таза Қазақстан". Она также пройдет в регионах, пострадавших от паводков. Предупреждаю, это вовсе не разовая акция: нам нужно постоянно уделять внимание озеленению и очистке территорий во всех регионах".Касым-Жомарт Токаев

Как отметил глава государства, "если каждый из нас будет вносить вклад в общее благо, то наша страна станет только лучше".

"Мы должны привести наши города и поселки в надлежащее состояние. Каждый дом, двор, жилой комплекс, парк и прочее не должны остаться без внимания акимов и общественности. Граждане должны проявить высокую активность, ведь речь идет о здоровой и привлекательной среде обитания. С вандалами будем поступать по закону".Касым-Жомарт Токаев

Он подчеркнул, что акимы при содействии правительства должны взяться за обустройство дорог местного значения.

"Работа по указанным направлениям будет включена в перечень основных индикаторов, по которым будет оцениваться работа акимов".Касым-Жомарт Токаев

Ранее президент высказался о вовлечении казахстанцев в чужие информационные войны. Подробности здесь.

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