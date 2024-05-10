Азербайджан и Армения: о чем пойдет речь на мирных переговорах в Казахстане

Сегодня, 10 мая, в Алматы проходят переговоры между министрами иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и Армении Арарата Мирзояна. Предполагается, что стороны обсудят подготовку мирного договора между странами. Политолог Мади Раимов прокомментировал возможные результаты встречи.

Известно, что двусторонние переговоры состоятся по предложению казахстанской стороны. Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встречался с главами Азербайджана и Армении и выдвинул предложение провести мирные переговоры на площадке республики.

После того, как между странами была достигнута договоренность о проведении переговоров на уровне глав МИД в Алматы, президент Токаев назвал эту встречу символичной. Ведь именно здесь в декабре 1991 года была подписана историческая Алма-Атинская декларация, закрепившая основы независимого развития стран СНГ и утвердившая принципы определения межгосударственных границ.

Глава Казахстана отметил, что предстоящая встреча послужит практической реализации азербайджано-армянских договоренностей и будет способствовать скорейшему установлению прочного и долгосрочного мира на Южном Кавказе.

Zakon.kz обратился к казахстанскому политологу Мади Раимову, чтобы разобраться, почему Казахстан выступил посредником важных переговоров и каких результатов ждать по итогам встречи.

"С политической точки зрения Казахстан – самая удобная площадка для взаимодействия двух стран, учитывая большой вес присутствия обеих диаспор в нашей стране. Думаю, что встреча непременно принесет положительный результат. Ведь не просто так в начале марта Токаев прилетал с государственным визитом в Азербайджан, и, похоже, с таким же визитом побывал в Армении". Политолог Мади Раимов

Говоря о перспективах в достижении договоренностей, политолог отметил, что в то же время о каких-то серьезных сдвигах в двусторонних отношениях в краткосрочный период не следует говорить.

"Я не вижу, но в долгосрочной перспективе данные переговоры сыграют огромную роль. Еще не залечены раны последних событий. Но уже радует, что такие встречи происходят", – подчеркнул политолог.

Что касается площадки для встречи, которую Казахстан предоставила для важнейших армяно-азербайджанских переговоров, специалист считает это серьезным успехом нашей страны.

"Встреча пройдет на казахстанской площадке, и это радует. Впервые стороны используют Центральную Азию. Есть и другие площадки, где Азербайджан и Армения могут встретиться. Но почти за тридцатилетний период, когда проводились неоднократные переговоры, встречи двух сторон на Западе и в России практически не дали серьезных результатов. В итоге государства Южного Кавказа решили попробовать для встреч другие площадки, где нет давления извне и есть поддержка двух диаспор, которые имеются в нашей стране". Политолог Мади Раимов

Казахстан заинтересован в добрососедских отношениях между Азербайджаном и Арменией

Относительно перспектив развития отношений между Азербайджаном и Арменией спикер выразил уверенность, что серьезного развития конфликтов вряд ли следует ждать.

"Нужно, конечно, чтобы прошло время. Но, по-моему, больше крупного конфликта не будет. Максимум могут наблюдаться мелкие стычки на границе. Старое поколение уходит, новое поколение появляется. Это необходимо, чтобы все споры были забыты между этими двумя странами". Политолог Мади Раимов

Вместе с тем политолог отметил, что если прогресс будет достигнут, это весьма положительно отразится и на Казахстане. Ведь наша страна выступает, по сути, мировым третейским судом.

"Если будет прогресс, то Казахстан получит экономические бонусы. Отечественные товары будут проходить по территориям двух закавказских государств. И Казахстан покажет себя, как арбитр международного уровня". Политолог Мади Раимов

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Политолог также предположил, что конфликт, который продолжается уже долгие годы, в скором времени придет к окончательному примирению и урегулированию всех спорных вопросов, так как имеются давние соседские отношения.

"В любом случае, страны Южного Кавказа когда-нибудь придут к миру, ведь они соседи. Как когда-то США помирились с Японией и Германия с Польшей. Все когда-то приходят к миру. Необходимо время. Кроме того, нужно взять и такие факты, что весь Карабах под контролем азербайджанцев, и что Армения отдает, со скрипом, но отдает, села-анклавы. Это ли не прогресс? Армения знает, какое влияние имеет Токаев. А еще, наверное, играет большую роль армянская диаспора, присутствующая в Казахстане. Предполагаю, что диаспора помогает и финансово своей малой родине", – заключил эксперт.

23 апреля на границе Азербайджана и Армении в рамках работ по делимитации общей границы был установлен первый пограничный столб.

Ранее, 19 апреля, Армения и Азербайджан договорились начать делимитацию с Тавушской области Армении и до 1 июля завершить согласование проекта положения о совместной деятельности комиссий по делимитации.

Казахстан заявил, что готов предоставить площадку для переговоров Армении и Азербайджана.