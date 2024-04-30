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Токаев принял делегацию из Сингапура

Токаев принял делегацию из Сингапура, фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2024 12:39 Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев в Акорде 30 апреля принял парламентскую делегацию Сингапура во главе со спикером Сеа Киань Пеном, сообщает Zakon.kz.

Встреча прошла в дружественной и продуктивной обстановке, рассказали в пресс-службе президента РК.

"Мы надежные, проверенные временем партнеры. Многое уже сделано для укрепления наших связей, но в то же время мы ставим перед собой высокие цели по дальнейшему развитию нашего сотрудничества", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

По мнению главы государства, парламентская дипломатия играет важнейшую роль в укреплении международного сотрудничества и содействии диалогу между странами.

Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, на сегодняшний день в Казахстане действуют более 140 сингапурских компаний и совместных предприятий, при этом общий объем инвестиций в экономику Казахстана превысил 1,4 млрд долларов.

Сеа Киань Пен выразил благодарность главе государства за гостеприимство и отметил имеющийся огромный потенциал для углубления сотрудничества.

На встрече особое внимание было уделено перспективам экономического и инвестиционного взаимодействия.

Также обсудили вопросы региональной и международной повестки.

Утром 30 апреля глава государства Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму королю Саудовской Аравии.

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