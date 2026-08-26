Токаев принял Старшего министра Сингапура Ли Сянь Луна
Фото: akorda.kz
В Акорде состоялась встреча президента Касым-Жомарта Токаева со Старшим министром Республики Сингапур Ли Сянь Луном, сообщает Zakon.kz.
В ходе беседы глава государства подчеркнул, что первый визит Ли Сянь Луна в Казахстан имеет историческое значение для нашей страны.
"Ровно 35 лет назад в сентябре 1991 года – на заре независимости Казахстана – Ваш отец Ли Куан Ю посетил нашу страну. Его визит заложил прочную основу наших двусторонних отношений. Мы высоко ценим дальновидную политику руководства Сингапура и его впечатляющую трансформацию в глобальный центр финансов, торговли, инноваций и технологий. Опыт Вашей страны служит вдохновляющим примером для всего международного сообщества", – сказал президент.
Касым-Жомарт Токаев отметил динамичное развитие двусторонних отношений, которые характеризуются регулярным политическим диалогом, ростом товарооборота и ускорением притока сингапурского капитала в Казахстан.
"Фактически Казахстан и Сингапур остаются крупнейшими торговыми партнерами друг для друга в своих регионах – Центральной и Юго-Восточной Азии. Число компаний с сингапурским капиталом в нашей стране достигло почти 500 и продолжает расти", – сказал он.
По словам президента, Казахстан и Сингапур плодотворно взаимодействуют в рамках многосторонних форматов. Обе страны по праву считаются средними державами. В этом контексте он отметил схожесть позиций двух государств по многим вопросам международной повестки дня.
Ранее сообщалось, что Токаев выступил на Августовской конференции.
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