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Политика

Токаев принял Старшего министра Сингапура Ли Сянь Луна

Фото: akorda.kz, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2026 19:41 Фото: akorda.kz
В Акорде состоялась встреча президента Касым-Жомарта Токаева со Старшим министром Республики Сингапур Ли Сянь Луном, сообщает Zakon.kz.

В ходе беседы глава государства подчеркнул, что первый визит Ли Сянь Луна в Казахстан имеет историческое значение для нашей страны.

"Ровно 35 лет назад в сентябре 1991 года – на заре независимости Казахстана – Ваш отец Ли Куан Ю посетил нашу страну. Его визит заложил прочную основу наших двусторонних отношений. Мы высоко ценим дальновидную политику руководства Сингапура и его впечатляющую трансформацию в глобальный центр финансов, торговли, инноваций и технологий. Опыт Вашей страны служит вдохновляющим примером для всего международного сообщества", – сказал президент.

Касым-Жомарт Токаев отметил динамичное развитие двусторонних отношений, которые характеризуются регулярным политическим диалогом, ростом товарооборота и ускорением притока сингапурского капитала в Казахстан.

"Фактически Казахстан и Сингапур остаются крупнейшими торговыми партнерами друг для друга в своих регионах – Центральной и Юго-Восточной Азии. Число компаний с сингапурским капиталом в нашей стране достигло почти 500 и продолжает расти", – сказал он.

По словам президента, Казахстан и Сингапур плодотворно взаимодействуют в рамках многосторонних форматов. Обе страны по праву считаются средними державами. В этом контексте он отметил схожесть позиций двух государств по многим вопросам международной повестки дня.

Ранее сообщалось, что Токаев выступил на Августовской конференции.

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Канат Болысбек
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