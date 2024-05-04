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В Казахстане создана служба охраны и защиты лесного фонда

В Казахстане создана служба охраны и защиты лесного фонда, фото - Новости Zakon.kz от 04.05.2024 17:25 Фото: МЧС РК
Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов подписал постановление о создании Службы охраны и защиты лесного фонда, передает Zakon.kz.

В пресс-службе премьера сообщили, что новая республиканская служба гражданской защиты при Минэкологии позволит повысить эффективность лесохозяйственных учреждений в условиях ЧС, в том числе при тушении лесных пожаров.

"Необходимость в отдельной службе продиктована тем, что противодействие лесным пожарам требует научного подхода к воспроизводству лесов и вырубке деревьев, принятия комплекса профилактических мер и развития соответствующих компетенций".

Ожидается, что появление Службы охраны и защиты лесного фонда позволит улучшить координацию госорганов при ликвидации крупномасштабных лесных пожаров, повысить оснащенность соответствующих учреждений техникой и оборудованием, а также сформировать качественный кадровый состав в сфере профилактики и тушения природных пожаров.

На сегодняшний день в Казахстане действует 15 республиканских служб гражданской защиты, которые призваны обеспечивать устойчивое функционирование тех или иных институтов жизнеобеспечения страны.

В их числе: Противопожарная служба, Медицинская служба, Служба химической защиты, Инженерная служба, Служба радиационной защиты, Национальная гидрометеорологическая служба и т.д.

30 апреля стало известно, что в Казахстане появилась гидрогеологическая служба.

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