В Казахстане создана служба охраны и защиты лесного фонда
В пресс-службе премьера сообщили, что новая республиканская служба гражданской защиты при Минэкологии позволит повысить эффективность лесохозяйственных учреждений в условиях ЧС, в том числе при тушении лесных пожаров.
"Необходимость в отдельной службе продиктована тем, что противодействие лесным пожарам требует научного подхода к воспроизводству лесов и вырубке деревьев, принятия комплекса профилактических мер и развития соответствующих компетенций".
Ожидается,
что появление Службы охраны и защиты лесного фонда позволит улучшить
координацию госорганов при ликвидации крупномасштабных лесных пожаров, повысить
оснащенность соответствующих учреждений техникой и оборудованием, а также
сформировать качественный кадровый состав в сфере профилактики и тушения
природных пожаров.
На сегодняшний день в Казахстане действует 15 республиканских служб гражданской защиты, которые призваны обеспечивать устойчивое функционирование тех или иных институтов жизнеобеспечения страны.
В их числе: Противопожарная служба, Медицинская служба, Служба химической защиты, Инженерная служба, Служба радиационной защиты, Национальная гидрометеорологическая служба и т.д.
30 апреля стало известно, что в Казахстане появилась гидрогеологическая служба.