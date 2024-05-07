МИД Таджикистана предупредил граждан об усилении проверок в аэропортах Казахстана
Фото: Zakon.kz
Министерство иностранных дел Таджикистана предупредило своих граждан об усилении мер безопасности в Казахстане, передает Zakon.kz.
"В случае проверок при прохождении пограничного и таможенного контроля по прибытии в Казахстан гражданам Таджикистана нужно быть готовыми ответить на вопросы, связанные с целью и сроками поездки, местом проживания, наличием в Казахстане знакомых или родственников, предоставив в случае необходимости их адрес проживания и контактные телефоны".
В случае возникновения сложностей гражданам Таджикистана необходимо обратиться в посольство Таджикистана в Казахстане в Астане или генеральное консульство страны в Алматы.
Заверяется, что между соответствующими ведомствами Таджикистана и Казахстана налажено тесное и конструктивное взаимодействие.
Ранее в Министерстве иностранных дел Казахстана ответили, стоит ли
казахстанцам воздержаться от поездок в Россию вслед за Кыргызстаном и
Таджикистаном.
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