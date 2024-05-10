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Законодательство РК

Айбек Дадебаев: Механизмы возврата незаконных активов будут совершенствоваться

Механизмы возврата незаконных активов будут совершенствоваться, фото - Новости Zakon.kz от 10.05.2024 21:02 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Руководитель Администрации президента Казахстана Айбек Дадебаев заявил, что власти будут совершенствовать механизмы возврата незаконных активов, сообщает Zakon.kz.

Об этом 10 мая руководитель Администрации президента РК рассказал в интервью телеканалу Jibek Joly.

"Основная цель возврата этих средств – вовлечение их в экономический оборот государства, восстановление социальной справедливости. В настоящее время по поручению президента часть возвращенных средств была направлена на строительство 62 школ на 76 тысяч ученических мест. Более половины из них сданы в эксплуатацию, до конца года завершится строительство еще 25 школ. В следующем году будет построено еще 20 школ", – сообщил Айбек Дадебаев.

Он также рассказал, что 180 миллиардов тенге из возвращенных средств направлены на предоставление аграриям сельхозтехники в лизинг, обновление автобусных парков в регионах, финансирование проектов в обрабатывающей промышленности и льготного автокредитования для граждан.

"На одном из возвращенных в государственную собственность земельных участков в Алматы планируется построить детский сад на 240 мест. Таких примеров очень много", – подчеркнул глава Администрации президента РК.

При этом Дадебаев отметил, что возвращенные государству народные богатства используются на нужды страны.

"Следует отметить, что это беспрецедентная для страны практика. Она поддерживается авторитетными международными организациями и странами-партнерами. Хочу подчеркнуть еще один момент: возврат незаконных активов будет продолжаться. Механизмы возврата народного капитала будут и дальше совершенствоваться", – заключил Айбек Дадебаев.

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