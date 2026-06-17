#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+29°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+29°
$
485.95
565.74
6.83
Политика

В Казахстане стало меньше преступлений: глава МВД отчитался Токаеву

Токаев, Саденов, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2026 13:29 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана принял министра внутренних дел Ержана Саденова. На встрече Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о криминогенной ситуации в стране и ходе реализации задач, поставленных перед органами внутренних дел, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Акорды за 17 июня 2026 года, Саденов заявил, что по итогам пяти месяцев 2026 года количество зарегистрированных преступлений снизилось на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Также, по его словам, отмечается сокращение числа правонарушений по всем основным категориям и рост их раскрываемости.

"Особое внимание уделяется профилактической работе и обеспечению общественной безопасности. Последовательно обеспечивается принцип неотвратимости наказания. За отчетный период раскрыто 1685 преступлений прошлых лет", – говорится в официальном отчете.

Кроме того, разысканы 574 преступника, скрывавшихся от органов правосудия, в том числе 89 – за рубежом.

Далее министр доложил о результатах работы по противодействию киберпреступности, наркопреступности, организованной преступности и экстремизму.

В продолжении было сказано, что проводится комплекс мероприятий по пресечению деятельности преступных групп, защите граждан от современных угроз и укреплению международного сотрудничества в сфере безопасности.

В заключительной части президент дал ряд поручений по практической реализации принципа "Закон и Порядок", обеспечению общественной безопасности и правопорядка в стране.

16 июня 2026 года под председательством Токаева состоялось заседание Совета безопасности Республики Казахстан, на котором были заслушаны доклады членов правительства о текущем состоянии космической сферы, реализуемых проектах и перспективах ее развития.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Ержан Саденов сохранил должность министра внутренних дел
17:08, 06 февраля 2024
Ержан Саденов сохранил должность министра внутренних дел
Токаев принял министра внутренних дел Саденова
16:36, 19 сентября 2024
Министр внутренних дел доложил Токаеву о криминогенной обстановке в стране
президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
12:50, 03 марта 2026
Касым-Жомарт Токаев выслушал доклад министра внутренних дел и дал ряд поручений
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Милад Карими
13:50, Сегодня
Лидер сборной Казахстана Милад Карими не выступит на чемпионате Азии по спортивной гимнастике
Куат Хамитов
13:44, Сегодня
Видео: Куат Хамитов готовится к схватке с Арманом Царукяном в борцовском зале
Экс-наставник украинского &quot;Карпата&quot; может возглавить один из клубов КПЛ
13:27, Сегодня
Экс-наставник украинских "Карпат" может возглавить один из клубов КПЛ
С кем может сыграть &quot;Елимай&quot; в Лиге Конференций, если пройдёт &quot;Алашакерт&quot;
13:18, Сегодня
Четыре кандидата: с кем может сыграть "Елимай" в Лиге Конференций, если пройдёт "Алашкерт"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: