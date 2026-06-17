В Казахстане стало меньше преступлений: глава МВД отчитался Токаеву
По данным пресс-службы Акорды за 17 июня 2026 года, Саденов заявил, что по итогам пяти месяцев 2026 года количество зарегистрированных преступлений снизилось на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Также, по его словам, отмечается сокращение числа правонарушений по всем основным категориям и рост их раскрываемости.
"Особое внимание уделяется профилактической работе и обеспечению общественной безопасности. Последовательно обеспечивается принцип неотвратимости наказания. За отчетный период раскрыто 1685 преступлений прошлых лет", – говорится в официальном отчете.
Кроме того, разысканы 574 преступника, скрывавшихся от органов правосудия, в том числе 89 – за рубежом.
Далее министр доложил о результатах работы по противодействию киберпреступности, наркопреступности, организованной преступности и экстремизму.
В продолжении было сказано, что проводится комплекс мероприятий по пресечению деятельности преступных групп, защите граждан от современных угроз и укреплению международного сотрудничества в сфере безопасности.
В заключительной части президент дал ряд поручений по практической реализации принципа "Закон и Порядок", обеспечению общественной безопасности и правопорядка в стране.
16 июня 2026 года под председательством Токаева состоялось заседание Совета безопасности Республики Казахстан, на котором были заслушаны доклады членов правительства о текущем состоянии космической сферы, реализуемых проектах и перспективах ее развития.