В Казахстане стало меньше преступлений: глава МВД отчитался Токаеву

Президент Казахстана принял министра внутренних дел Ержана Саденова. На встрече Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о криминогенной ситуации в стране и ходе реализации задач, поставленных перед органами внутренних дел, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Акорды за 17 июня 2026 года, Саденов заявил, что по итогам пяти месяцев 2026 года количество зарегистрированных преступлений снизилось на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Также, по его словам, отмечается сокращение числа правонарушений по всем основным категориям и рост их раскрываемости.

"Особое внимание уделяется профилактической работе и обеспечению общественной безопасности. Последовательно обеспечивается принцип неотвратимости наказания. За отчетный период раскрыто 1685 преступлений прошлых лет", – говорится в официальном отчете.

Кроме того, разысканы 574 преступника, скрывавшихся от органов правосудия, в том числе 89 – за рубежом.

Далее министр доложил о результатах работы по противодействию киберпреступности, наркопреступности, организованной преступности и экстремизму.

В продолжении было сказано, что проводится комплекс мероприятий по пресечению деятельности преступных групп, защите граждан от современных угроз и укреплению международного сотрудничества в сфере безопасности.

В заключительной части президент дал ряд поручений по практической реализации принципа "Закон и Порядок", обеспечению общественной безопасности и правопорядка в стране.

16 июня 2026 года под председательством Токаева состоялось заседание Совета безопасности Республики Казахстан, на котором были заслушаны доклады членов правительства о текущем состоянии космической сферы, реализуемых проектах и перспективах ее развития.