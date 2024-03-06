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Законодательство РК

Глава МВД доложил Токаеву о криминогенной обстановке в стране

Токаев принял Саденова, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2024 13:01 Фото: akorda.kz
6 марта 2024 года Касым-Жомарт Токаев принял главу МВД РК Ержана Саденова, сообщает Zakon.kz.

Как сообщила пресс-служба президента, Ержан Саденов:

  • отчитался о деятельности министерства по укоренению в стране принципа "Закон и порядок" и обеспечению "нулевой терпимости" к любым правонарушениям;
  • доложил, что в соответствии с поручениями главы государства, данными на расширенном заседании коллегии МВД, основной акцент в работе сделан на профилактику и повышение правовой грамотности граждан:

– это позволило снизить уровень преступности с начала года;

– существенно сократилось количество краж, грабежей, разбоев, преступлений, совершенных в сфере семейно-бытовых отношений, на улицах, несовершеннолетними и ранее судимыми.

Помимо этого, Саденов рассказал президенту о принимаемых мерах по разработке единого закона в сфере профилактики правонарушений, созданию специализированных подразделений по борьбе с семейно-бытовым насилием.

"Ознакомил с результатами работы по противодействию организованной преступности, наркопреступности, экстремизму. Сообщил о создании самостоятельной службы по борьбе с киберпреступностью; доложил о подготовке к внеочередной аттестации руководящего состава среднего звена", – сказано в сообщении Акорды. 

Глава государства дал ряд поручений по дальнейшему повышению уровня правопорядка и общественной безопасности в стране.

В Казахстане пройдет внеочередная аттестация полицейских. Она будет нацелена на поиск и отбор наиболее талантливых в профессиональном плане, в личностном плане, наиболее достойных руководителей.

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