Токаев осудил покушение на жизнь премьер-министра Словакии
Фото: Акорда
В связи с покушением на жизнь премьер-министра Словакии Роберта Фицо президент Касым-Жомарт Токаев заявил о своем решительном осуждении и неприятии этого подлого террористического акта, которому не может быть оправдания, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Акорда, Казахстан и Словакию связывают давние узы дружбы и взаимовыгодного сотрудничества. Заметную роль в этом благородном деле сыграл премьер-министр Роберт Фицо.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев пожелал Роберту Фицо скорейшего выздоровления.
15 мая 2024 года неизвестный несколько раз выстрелил в премьер-министра Словакии Роберта Фицо, после чего у политика зафиксировали кровоизлияние в брюшной полости.
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