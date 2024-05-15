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Токаев осудил покушение на жизнь премьер-министра Словакии

Токаев осудил покушение на жизнь премьер-министра Словакии, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2024 22:22 Фото: Акорда
В связи с покушением на жизнь премьер-министра Словакии Роберта Фицо президент Касым-Жомарт Токаев заявил о своем решительном осуждении и неприятии этого подлого террористического акта, которому не может быть оправдания, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, Казахстан и Словакию связывают давние узы дружбы и взаимовыгодного сотрудничества. Заметную роль в этом благородном деле сыграл премьер-министр Роберт Фицо.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев пожелал Роберту Фицо скорейшего выздоровления.

15 мая 2024 года неизвестный несколько раз выстрелил в премьер-министра Словакии Роберта Фицо, после чего у политика зафиксировали кровоизлияние в брюшной полости.

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Токаев Касым-Жомарт Словакия 2024 год Терроризм
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