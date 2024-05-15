Токаев осудил покушение на жизнь премьер-министра Словакии

Фото: Акорда

В связи с покушением на жизнь премьер-министра Словакии Роберта Фицо президент Касым-Жомарт Токаев заявил о своем решительном осуждении и неприятии этого подлого террористического акта, которому не может быть оправдания, сообщает Zakon.kz.

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