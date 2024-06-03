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Покушение на премьера Словакии: министр обороны сделал заявление о его здоровье

Покушение на премьера Словакии: министр обороны сделал заявление о его здоровье, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2024 01:09 Фото: flickr
Вице-премьер, министр обороны Словакии Роберт Калиняк считает, что о полном выздоровлении премьер-министра республики Роберта Фицо, который сейчас восстанавливается после совершенного на него покушения, можно будет говорить к осени, сообщает Zakon.kz.

Как пишет РИА Новости, Калиняк подтвердил, что премьер обслуживает себя самостоятельно, однако отметил, что его ранения очень болезненные, поэтому и восстановление будет сложным.

"Думаю, что сейчас мы говорим уже о полном выздоровлении, о том, чтобы он смог работать на 100%, это (выздоровление – ред.) будет длиться несколько недель, месяцев, условно до осени", – сказал он.

15 мая 2024 года неизвестный несколько раз выстрелил в премьер-министра Словакии Роберта Фицо, после чего у политика зафиксировали кровоизлияние в брюшной полости. Покушение на жизнь европейского лидера осудили многие политики, включая президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

18 мая специальный уголовный суд в городе Пезинок отправил подозреваемого в покушении на премьер-министра Словакии в СИЗО. В тот же день Роберт Фицо перенес вторую операцию.

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