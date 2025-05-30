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Политика

Высокую гостью встретили в Акорде – фоторепортаж

Акорда , фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2025 11:54 Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина
В Акорде 30 мая 2025 года состоялась торжественная церемония встречи премьер-министра Италии Джорджи Мелони, которая прибыла в Казахстан с официальным визитом, передает корреспондент Zakon.kz.

Обычно, согласно протоколу, глава государства лично приветствует высоких гостей у входа в Резиденцию президента. Однако сегодня Касым-Жомарт Токаев и Джорджа Мелони приняли участие в специальной сессии Астанинского международного форума, после чего направились в Акорду на разных автомобилях.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

После того, как они вошли в здание, состоялась официальная часть церемонии. Касым-Жомарт Токаев и Джорджа Мелони поочередно представили друг другу членов своих делегаций.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Затем в знак взаимного уважения и дипломатических традиций произошел обмен приветственными рукопожатиями.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Фото: Zakon.kz/ Екатерина Елисеева

Начальник роты Почетного караула отдал президентам приветственный рапорт, после чего прозвучали гимны двух стран.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

По завершении церемонии Касым-Жомарт Токаев и Джорджа Мелони направились в зал переговоров.

Накануне Касым-Жомарт Токаев тепло встретил Джорджу Мелони в аэропорту, приветствуя ее с букетом пионов. Затем они провели короткую беседу в столичном аэропорту.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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