Высокую гостью встретили в Акорде – фоторепортаж
Обычно, согласно протоколу, глава государства лично приветствует высоких гостей у входа в Резиденцию президента. Однако сегодня Касым-Жомарт Токаев и Джорджа Мелони приняли участие в специальной сессии Астанинского международного форума, после чего направились в Акорду на разных автомобилях.
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
После того, как они вошли в здание, состоялась официальная часть церемонии. Касым-Жомарт Токаев и Джорджа Мелони поочередно представили друг другу членов своих делегаций.
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Затем в знак взаимного уважения и дипломатических традиций произошел обмен приветственными рукопожатиями.
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Фото: Zakon.kz/ Екатерина Елисеева
Начальник роты Почетного караула отдал президентам приветственный рапорт, после чего прозвучали гимны двух стран.
Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
По завершении церемонии Касым-Жомарт Токаев и Джорджа Мелони направились в зал переговоров.
Накануне Касым-Жомарт Токаев тепло встретил Джорджу Мелони в аэропорту, приветствуя ее с букетом пионов. Затем они провели короткую беседу в столичном аэропорту.