В Астане принимают высокого гостя из Китая
Фото: Telegram/pressmfakz
Министр иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И прибыл с официальным визитом в Казахстан. Об этом 20 мая 2024 года рассказали в Министерстве иностранных дел (МИД) РК, сообщает Zakon.kz.
В Астане высокого гостя встретил заместитель премьер-министра – министр иностранных дел РК Мурат Нуртлеу.
Также в Telegram-канале внешнеполитического ведомства Казахстана опубликовали фото со встречи Ван И.
Фото: Telegram/pressmfakz
"В рамках визита планируется проведение переговоров с заместителем премьер-министра – министром иностранных дел Республики Казахстан Муратом Нуртлеу в узком и в расширенном форматах, а также подписание двусторонних документов", – добавили в МИД РК.
16 мая 2024 года глава государства Касым-Жомарт Токаев принял заместителя премьера Госсовета Китайской Народной Республики Лю Гочжуна, прибывшего в Казахстан с официальным визитом. В ходе беседы президент заявил, что Китай является ведущим торгово-экономическим партнером Казахстана.
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