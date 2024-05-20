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В Астане принимают высокого гостя из Китая

В Астане принимают высокого гостя из Китая, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2024 10:05 Фото: Telegram/pressmfakz
Министр иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И прибыл с официальным визитом в Казахстан. Об этом 20 мая 2024 года рассказали в Министерстве иностранных дел (МИД) РК, сообщает Zakon.kz.

В Астане высокого гостя встретил заместитель премьер-министра – министр иностранных дел РК Мурат Нуртлеу.

Также в Telegram-канале внешнеполитического ведомства Казахстана опубликовали фото со встречи Ван И.

В Астане принимают высокого гостя из Китая, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2024 10:05

Фото: Telegram/pressmfakz

"В рамках визита планируется проведение переговоров с заместителем премьер-министра – министром иностранных дел Республики Казахстан Муратом Нуртлеу в узком и в расширенном форматах, а также подписание двусторонних документов", – добавили в МИД РК.

16 мая 2024 года глава государства Касым-Жомарт Токаев принял заместителя премьера Госсовета Китайской Народной Республики Лю Гочжуна, прибывшего в Казахстан с официальным визитом. В ходе беседы президент заявил, что Китай является ведущим торгово-экономическим партнером Казахстана.

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