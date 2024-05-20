В Астане принимают высокого гостя из Китая

Фото: Telegram/pressmfakz

Министр иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И прибыл с официальным визитом в Казахстан. Об этом 20 мая 2024 года рассказали в Министерстве иностранных дел (МИД) РК, сообщает Zakon.kz.

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