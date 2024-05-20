СМИ: Президент и министр иностранных дел Ирана погибли

Президент Ирана Ибрахим Раиси и министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян погибли в результате крушения вертолета, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится 20 мая 2024 года в публикации агентства Mehr.

На борту также находились губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем.

"При обнаружении местонахождения разбившегося вертолета никаких признаков живых пассажиров вертолета найдено не было", – сказал глава Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд в эфире телеканала IRIB.

Ранее сообщалось, что вертолет президента был найден рядом с деревней Тавиль в 30 км от границы с Азербайджаном.

В соответствии со ст. 131 иранской Конституции, в случае смерти президента его полномочия переходят к первому заместителю. С 2021 года эту должность занимает Мохаммад Мохбер.

19 мая 2024 года борт Ми-171 возвращался из города Парсабад, где иранские официальные лица, вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, принимали участие в торжественном открытии плотины Гыз-Каласы на реке Аракс.

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Спасательные отряды начали поиски вертолета примерно через час после того, как стало известно о происшествии. Из-за отсутствия дорог в горной местности, покрытой лесами, а также неблагоприятных погодных условий, в том числе сильного тумана, поисково-спасательная операция затянулась.

Всего в президентском кортеже было три вертолета, жесткую посадку совершил один из них, два другие благополучно приземлились.