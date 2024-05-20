Гибель президента Ирана, глава МИД КНР прибыл в Казахстан – главное за день

Президент Ирана Ибрахим Раиси и министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян погибли в результате крушения вертолета. Глава МИДа Китайской Народной Республики Ван И прибыл в Казахстан с официальным визитом. Главные события за 20 мая 2024 года – в подборке Zakon.kz.

Погибли президент и министр иностранных дел Ирана

20 мая стало известно, что президент Ирана Ибрахим Раиси и министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян погибли в результате крушения вертолета. На борту также находились губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем.

Глава государства от имени народа Казахстана и от себя лично выразил соболезнования Верховному лидеру Исламской Республики Иран Али Хаменеи, первому вице-президенту Мохаммаду Мохберу и всему иранскому народу.

Ибрахим Раиси стал президентом Ирана в 2021 году – за него проголосовали 72% избирателей. В прошлом декабре ему исполнилось 63 года.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи сегодня объявил пятидневный национальный траур.

Глава МИД Китайской Народной Республики Ван И прибыл в Казахстан

В Астане высокого гостя встретил заместитель премьер-министра – министр иностранных дел РК Мурат Нуртлеу. На встрече он отметил, что, несмотря на сложности и вызовы современной международной обстановки, Казахстан и Китай разделяют схожие позиции по многим вопросам международной и региональной повестки. Ван И принял и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. В ходе встречи президент подчеркнул исключительно важную роль дипломатии Китая в мировой политике. Он назвал Китай признанным лидером во многих сферах, включая производство и экспорт товаров, технологические инновации, экономический рост, международные инвестиции.

Токаев назначил себе нового советника

Распоряжением Касым-Жомарта Токаева Ерулан Жамаубаев назначен советником президента Республики Казахстан. Ерулан Кенжебекович Жамаубаев – казахстанский государственный деятель. В прошлом – министр финансов РК, заместитель премьер-министра. С 4 мая 2022 года возглавлял совет директоров АО "Фонд развития предпринимательства "Даму".

Новые основания для отказа в приеме в гражданство ввели в Казахстане

Официальный представитель МВД Казахстана Шынгыс Алекешев рассказал, в каком случае в стране могут отказать в приеме в гражданство.

В Акмолинской области назначен новый прокурор

По согласованию с президентом Республики Казахстан приказом генерального прокурора от 17 мая 2024 года старший советник юстиции Руфат Куттуков назначен прокурором Акмолинской области.

В Казахстане придумали, как бороться с нелегалами

Поправки в отраслевой закон внесены Законом "О внесении изменений и дополнений в законодательные акты в cфере миграции населения и уголовно-исполнительной системы". Его на минувшей неделе подписал глава государства. В закон о миграции населения введены новые статьи, согласно которым на законодательном уровне утверждается порядок проверки юридических, физических лиц, использующих иностранную рабочую силу. Это позволит обеспечить эффективность миграционного контроля, особенно в выявлении систематических и латентных нарушений.

Обвинительный приговор вынесли экс-замакима Шымкента

Бывшему заместителю акима Шымкента, которого обвинили в покушении на дачу взятки, вынесли приговор. Максут Исахов проведет за решеткой восемь с половиной лет. Судом установлено, что Исахов, будучи заместителем акима Шымкента, в ходе расследования Департаментом КНБ уголовного дела, возбужденного по статье "Превышение власти или должностных полномочий" в отношении должностных лиц городского акимата, покушался на дачу взятки должностному лицу – первому заместителю начальника ДКНБ Сарбасову в особо крупном размере – более 200 тыс. долларов США – за прекращение уголовного дела.

Паводки-2024: Бектенов поручил провести оценку в максимально сжатые сроки

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел рабочее совещание по вопросу исполнения поручений главы государства Касым-Жомарта Токаева по ликвидации последствий паводков и ходе восстановительных работ. Глава правительства акцентировал внимание на темпах работы.

Казахстанцы смогут посетить могилы родственников, погибших во время Второй мировой войны в Италии

Постановлением правительства от 14 мая 2024 года утверждено Соглашение между правительством РК и правительством Италии относительно статуса мест захоронений военнослужащих, погибших в период Второй мировой войны. Документ предусматривает, что стороны обеспечивают обустройство мест захоронений, включающее обозначение границ мест погребения и установку памятных знаков, надгробий, памятников или иных мемориальных сооружений, а также проведение необходимых ремонтных работ в соответствии с национальными законодательствами и нормативными правовыми актами своих государств и с учетом национальных и религиозных традиций народов государств. Также стороны обеспечивают сохранность мест захоронений, которые уже известны и которые могут быть обнаружены, в надлежащем порядке и познаваемом состоянии. Предусматривается, что каждая сторона в соответствии с национальным законодательством и нормативными правовыми актами своего государства предоставит гражданам государства другой стороны доступ к местам захоронений, расположенным на территории ее государства.

Национальная гидрогеологическая служба создана в Казахстане

Правительство Казахстана подписало постановление от 23 апреля 2024 года "О создании некоммерческого акционерного общества "Национальная гидрогеологическая служба "Казгидрогеология". Основными предметами деятельности НАО определены цифровизация управления подземными водными ресурсами, создание баз данных и постоянно действующих геоинформационных систем в области гидрогеологии и геофильтрационных моделей, цифровых, картографических баз данных и систем управления ими с применением данных дистанционного зондирования Земли.

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