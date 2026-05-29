#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+23°
$
485.55
563.38
6.81
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+23°
$
485.55
563.38
6.81
Экономика и бизнес

Сколько Казахстан может заработать на транзите российской нефти в Китай

Добыча нефти, нефтедобыча, нефть, нефтяная скважина, нефтедобывающее оборудование, фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2026 11:32 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр энергетики Ерлан Аккенженов в кулуарах заседания высшего Евразийского экономического совета 29 мая 2026 года озвучил детали Соглашения о транспортировке российской нефти в Китай через территорию Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

Ерлан Аккенженов отметил, что соглашение по наращиванию поставок российской нефти в КНР позволит развить транзитный потенциал Казахстана.

"Вчера было подписано соглашение – дополнительно 2,5 млн тонн российской нефти транспортировать в КНР. Это соглашение будет способствовать укреплению нашего транзитного потенциала, и это также обеспечит дополнительный доход: за 10 лет дополнительно 250 млн долларов ожидаем поступления", – подчеркнул министр.

18 мая 2026 года сообщалось, что внешняя торговля РК продолжает расти: за январь-март товарооборот страны увеличился на 10,5%, превысив 32,9 млрд долларов. При этом Китай стал крупнейшим покупателем казахстанского экспорта, а Россия сохранила лидерство по поставкам товаров в торговле внутри ЕАЭС.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Студенты, выпускники вузов, вручение дипломов, диплом о высшем образовании
12:10, Сегодня
Жумангарин: Страны ЕАЭС унифицировали ряд социальных процессов
Сколько Казахстан заработает на транзите российской нефти в Китай
12:27, 27 марта 2024
Сколько заработает Казахстан на транзите российской нефти в Китай
Транзит в Китай
12:10, 02 мая 2024
Казахстан увеличит тариф на транзит российской нефти в Китай
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Анастасия Потапова
11:59, Сегодня
Анастасия Потапова рассказала о преимуществах смены спортивного гражданства на австрийское
Наставник &quot;Ордабасы&quot; Мартин подвёл итоги встречи против &quot;Кайрата&quot; в КПЛ
11:39, Сегодня
Наставник "Ордабасы" Мартин подвёл итоги встречи против "Кайрата" в КПЛ
Ислам Махачев
11:28, Сегодня
"Не дойдёт до решения судей": Махачев дал прогноз на бой Топурии в Белом доме
Чемпионат Азии по борьбе до 17 лет
11:25, Сегодня
Казахстан проиграл две полуфинальные схватки на чемпионате Азии по борьбе
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: