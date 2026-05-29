Сколько Казахстан может заработать на транзите российской нефти в Китай

Министр энергетики Ерлан Аккенженов в кулуарах заседания высшего Евразийского экономического совета 29 мая 2026 года озвучил детали Соглашения о транспортировке российской нефти в Китай через территорию Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

Ерлан Аккенженов отметил, что соглашение по наращиванию поставок российской нефти в КНР позволит развить транзитный потенциал Казахстана.

"Вчера было подписано соглашение – дополнительно 2,5 млн тонн российской нефти транспортировать в КНР. Это соглашение будет способствовать укреплению нашего транзитного потенциала, и это также обеспечит дополнительный доход: за 10 лет дополнительно 250 млн долларов ожидаем поступления", – подчеркнул министр.

18 мая 2026 года сообщалось, что внешняя торговля РК продолжает расти: за январь-март товарооборот страны увеличился на 10,5%, превысив 32,9 млрд долларов. При этом Китай стал крупнейшим покупателем казахстанского экспорта, а Россия сохранила лидерство по поставкам товаров в торговле внутри ЕАЭС.