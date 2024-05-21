Токаев посетил посольство Ирана в Казахстане

Президент Касым-Жомарт Токаев посетил посольство Исламской Республики Иран в Астане и выразил сочувствие и поддержку иранскому народу в связи с гибелью президента Ибрахима Раиси и членов правительственной делегации в результате крушения вертолета, сообщает Zakon.kz.

Президент оставил запись в книге соболезнований, передает Акорда.

"С глубокой скорбью воспринял новость о безвременной гибели президента Исламской Республики Иран Ибрахима Раиси и членов правительственной делегации. Ибрахим Раиси – великий сын своей нации, верно служивший своей родине", – написал глава государства.

По словам Токаева, Ибрахим Раиси навсегда останется в нашей памяти как мудрый руководитель, авторитетный политик и выдающийся деятель, внесший огромный вклад в укрепление сотрудничества двух стран.





"От имени народа Казахстана и от себя лично выражаю глубокие соболезнования братскому иранскому народу".

20 мая 2024 года Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной президента Ирана Ибрахима Раиси.

