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Токаев посетил посольство Ирана в Казахстане

Посетил Посольство Ирана в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2024 12:47 Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев посетил посольство Исламской Республики Иран в Астане и выразил сочувствие и поддержку иранскому народу в связи с гибелью президента Ибрахима Раиси и членов правительственной делегации в результате крушения вертолета, сообщает Zakon.kz.

Президент оставил запись в книге соболезнований, передает Акорда.

"С глубокой скорбью воспринял новость о безвременной гибели президента Исламской Республики Иран Ибрахима Раиси и членов правительственной делегации. Ибрахим Раиси – великий сын своей нации, верно служивший своей родине", – написал глава государства.

По словам Токаева, Ибрахим Раиси навсегда останется в нашей памяти как мудрый руководитель, авторитетный политик и выдающийся деятель, внесший огромный вклад в укрепление сотрудничества двух стран.


"От имени народа Казахстана и от себя лично выражаю глубокие соболезнования братскому иранскому народу".

20 мая 2024 года Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной президента Ирана Ибрахима Раиси.

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Токаев Касым-Жомарт Иран 2024 год Соболезнования
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