Токаев посетил посольство Ирана в Казахстане
Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев посетил посольство Исламской Республики Иран в Астане и выразил сочувствие и поддержку иранскому народу в связи с гибелью президента Ибрахима Раиси и членов правительственной делегации в результате крушения вертолета, сообщает Zakon.kz.
Президент оставил запись в книге соболезнований, передает Акорда.
"С глубокой скорбью воспринял новость о безвременной гибели президента Исламской Республики Иран Ибрахима Раиси и членов правительственной делегации. Ибрахим Раиси – великий сын своей нации, верно служивший своей родине", – написал глава государства.
По словам Токаева, Ибрахим Раиси навсегда останется в нашей памяти как мудрый руководитель, авторитетный политик и выдающийся деятель, внесший огромный вклад в укрепление сотрудничества двух стран.
"От имени народа Казахстана и от себя лично выражаю глубокие соболезнования братскому иранскому народу".
20 мая 2024 года Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной президента Ирана Ибрахима Раиси.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript