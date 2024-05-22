До 600 часов общественных работ за вандализм грозит по новому закону

Депутаты Мажилиса на пленарном заседании 22 мая 2024 года приняли во втором чтении законопроект "О противодействии торговле людьми в Республике Казахстан". В рамках него были внесены нормы по ужесточению ответственности за вандализм, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Депутат Мажилиса Парламента РК Марат Башимов рассказал, что депутатами внесены поправки, направленные на исполнение поручений главы государства, данных на заседании Национального курултая 15 марта 2024 года об ужесточении ответственности за вандализм и усиление правопорядка

"Среди нарушителей закона не в полной мере обеспечивается принцип "нулевой терпимости", то есть отдельные граждане как совершали правонарушения в виде загрязнения мест общего пользования, так и продолжают проявлять свою невоспитанность и бескультурье. В связи с этим, депутатами были внесены поправки, направленные на ужесточение наказания за проявление вандализма, осквернение зданий, мест общего пользования и уничтожение чужого имущества", – сказал депутат.

Он подчеркнул, что усилено наказание по статье 294 "Вандализм".

"Теперь оно будет наказываться штрафом от 100 МРП до 200 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 160 часов, либо арестом на срок до 50 суток. За загрязнение мест общего пользования, парков, скверов штраф увеличен в два раза – 10 МРП, а при повторе – 20 МРП", – дополнил Башимов.

В пресс-службе Мажилиса сообщили, что данная статья дополнена частью 2 – "совершенное по мотивам социальной, национальной, расовой или религиозной вражды, группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, совершенное неоднократно".

Такие деяния наказываются штрафом в размере от 500 до 200 000 МРП либо исправительными работами, привлечением к общественным работам на срок от 300 до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Кроме того, теперь по статье 434 "Мелкое хулиганство" за осквернение зданий, иных сооружений, жилых помещений, мест общего пользования, имущества на транспорте и в иных общественных местах грозит штраф в размере 50 МРП (ранее 20 МРП) либо административный арест на срок от 5 до 20 суток (ранее было 15 суток). Повтор этих нарушений в течение года влечет административный арест на срок от 20 (ранее 15 суток) до 30 суток.

За нарушения по статье 434-2 "Загрязнение мест общего пользования" наказания увеличены вдвое. За загрязнение парков, скверов, в том числе выброс коммунальных отходов в неустановленных местах штраф составит 10 МРП (ранее 5 МРП). За повтор нарушения в течение года 20 МРП (ранее 10 МРП).

Депутаты Мажилиса на пленарном заседании 22 мая 2024 года приняли во втором чтении законопроект "О противодействии торговле людьми в Республике Казахстан". Законопроект и сопутствующие документы были направлены на рассмотрение в Сенат.