Токаев поздравил президента Сингапура с Днем независимости
Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил главу Сингапура Тармана Шанмугаратнама с 60-летием независимости республики, сообщает Zakon.kz.
Он отметил, что сегодня страна демонстрирует выдающийся пример устойчивого роста, эффективного государственного управления и инновационной модернизации.
"Желаю успешной реализации ваших уникальных инициатив, направленных на достижение высоких целей. Сингапур – надежный партнер Казахстана в Юго-Восточной Азии. Сотрудничество между двумя странами имеет прочную основу и большой потенциал", – говорится в телеграмме.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прокомментировал соглашение о мире между Азербайджаном и Арменией.
