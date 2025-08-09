#АЭС в Казахстане
События

Токаев поздравил президента Сингапура с Днем независимости

Токаев поздравил президента Сингапура с Днем независимости , фото - Новости Zakon.kz от 09.08.2025 11:01 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил главу Сингапура Тармана Шанмугаратнама с 60-летием независимости республики, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что сегодня страна демонстрирует выдающийся пример устойчивого роста, эффективного государственного управления и инновационной модернизации.

"Желаю успешной реализации ваших уникальных инициатив, направленных на достижение высоких целей. Сингапур – надежный партнер Казахстана в Юго-Восточной Азии. Сотрудничество между двумя странами имеет прочную основу и большой потенциал", – говорится в телеграмме.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прокомментировал соглашение о мире между Азербайджаном и Арменией.

Андрей Дюсупов
