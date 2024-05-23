С кем еще встретился Токаев в Сингапуре

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 23 мая 2024 года провел встречу с премьер-министром Сингапура Лоуренсом Вонгом, сообщает Zakon.kz.

В начале беседы президент Казахстана поздравил Лоуренса Вонга с недавним назначением на должность премьер-министра Сингапура и пожелал успехов в его государственной деятельности.

Глава государства подчеркнул, что Сингапур является стратегическим партнером Казахстана в Юго-Восточной Азии, и дал высокую оценку многолетнему партнерству между двумя странами.

"Мы придаем большое значение нашему многоплановому сотрудничеству с Сингапуром. У нас давние традиции тесных связей. Я лично причастен к истории становления отношений с Сингапуром. Еще в 1970-х годах, будучи молодым дипломатом, мне выпала честь служить в Сингапуре. До сих пор помню название улицы – Nassim road 51", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства подчеркнул весьма динамичное развитие Сингапура, а также ведущие позиции страны в мировой экономике.

Президент выразил уверенность, что итоги его первого государственного визита в Сингапур придадут мощный импульс двусторонним отношениям, и подтвердил готовность оказать для этого необходимое содействие.

По его словам, программа визита включает проведение бизнес-форума, встречи с руководителями ведущих сингапурских компаний и обсуждение конкретных бизнес-проектов, представляющих обоюдный интерес.

Фото: akorda.kz

Премьер-министр Сингапура отметил наличие огромного потенциала для укрепления взаимовыгодного сотрудничества. Как сообщил Лоуренс Вонг, экономики двух стран взаимодополняемы, и Сингапур может послужить своеобразным гейтом для Казахстана в расширении взаимодействия со странами АСЕАН, в то время как Казахстан может содействовать сближению Сингапура со странами Центральной Азии.

Особое внимание собеседники уделили перспективам экономического и инвестиционного взаимодействия. Стороны подтвердили взаимную приверженность расширению сотрудничества в таких сферах, как зеленая энергетика, транспорт и логистика, цифровизация, финансы, АПК, коммуникации, добыча и переработка критически важного сырья, электронная коммерция.

Касым-Жомарт Токаев и Лоуренс Вонг приветствовали реализацию таких флагманских проектов, как Alatau City (G4 City) в Алматинской области с участием сингапурской компании Surbana Jurong, а также партнерство PSA International и АО "ҚТЖ", направленное на наращивание потенциала Транскаспийского международного транспортного маршрута.

Отдельное внимание было уделено укреплению взаимодействия в сфере образования и науки, в том числе усиление межвузовской кооперации, обмена студентами и др.

Стороны договорились принять совместные усилия для расширения контактов между деловыми кругами Казахстана и Сингапура. Глава нашего государства предложил создать межправительственную комиссию, которая будет содействовать укреплению многопланового партнерства двух стран.

Фото: akorda.kz

В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев пригласил Лоуренса Вонга посетить с официальным визитом Казахстан.

Затем президент Казахстана и премьер-министр Сингапура приняли участие в церемонии обмена документами, подписанными в ходе визита. Состоялся символический обмен папками между заместителем премьер-министра – министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу и министром устойчивого развития и окружающей среды, ответственным министром торговых связей Сингапура Грейс Фу.

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Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев прибыл во дворец президента Сингапура Тармана Шанмугаратнама Istana. Главу государства встретил президент Тарман Шанмугаратнам.