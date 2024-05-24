Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Токаев прокомментировал критику Казахстана за нейтральность

Токаев в Сингапуре, критика нейтральности Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 24.05.2024 13:52 Фото: akorda.kz
24 мая глава государства в Сингапуре выступил с лекцией "Казахстан и роль средних держав: продвигая безопасность, стабильность и устойчивое развитие". В своей речи он высказался о текущей геополитической ситуации, сообщает Zakon.kz.

Рассуждая о роли новых средних держав, таких как Казахстан и Сингапур, Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на значительные изменения в ландшафте глобальной безопасности, открывающие как широкие возможности, так и серьезные риски.

"Мы сталкиваемся со множеством кризисов, начиная с геополитической напряженности и заканчивая макроэкономическими трудностями, участившимися климатическими катастрофами. Глобальная архитектура безопасности быстро разрушается, а взаимное недоверие между державами углубляется. Очевидно, что "дивиденды мира", полученные после холодной войны, иссякают. Поскольку мировые военные расходы в прошлом году выросли до рекордного уровня в 2,2 трлн долларов, что ведет к новой гонке вооружений", – сказал президент.

По его словам, несмотря на все усилия, человечество становится жертвой новых военных конфликтов.

"Проблемы, связанные с экстремизмом и терроризмом, кибернетикой и космосом, искусственным интеллектом, изменением климата, масштабной миграцией и эпидемиями, еще больше усугубляют глобальную безопасность. Однако Астана и Сингапур как развивающиеся средние державы не могут просто согласиться с поляризацией и разделением. Слишком многое поставлено на карту. Если не принять меры, мы погрузимся в новую холодную войну", – считает президент.

Он заявил, что наша страна, идущая по пути строительства Справедливого Казахстана, твердо привержена принципам и ценностям ответственной дипломатии.

"Все внешние партнеры, хорошо понимая, к чему призывает Астана, видят в нас надежных и проверенных партнеров. Мы будем оставаться открытыми и связанными с миром, продвигая "Казахстан, приверженный глобализации", – это внешнеполитический курс нашей страны. Только так мы сможем преуспеть в этой новой эпохе затянувшейся неопределенности. Как следствие, мы не можем позволить себе быть благодушными и пассивными", – отметил Токаев.

Оставаясь открытыми миру, продолжил президент, мы проявляем бдительность и проактивность в противодействии внешним вызовам.

"Мы никогда не будем колебаться в защите законных прав и интересов Казахстана, не говоря уже о том, чтобы жертвовать нашими основными интересами. Иногда к нашей позиции относятся скептически, критикуют за нейтральность. Однако нейтралитет не следует принимать за отсутствие убежденности. Напротив, это сознательный выбор в пользу дипломатии и диалога, а не конфликта и принуждения. Этот выбор является нашей сильной стороной, позволяющей нам помогать преодолевать глубокие разногласия – от территориальных споров до идеологических конфликтов", – подчеркнул президент.

В качестве примера Касым-Жомарт Токаев привел усилия по содействию мирному процессу между Азербайджаном и Арменией, посредничество по иранской ядерной программе, Астанинский процесс по урегулированию сирийского конфликта, а также недавнюю отправку в район Голанских высот первого самостоятельного миротворческого контингента по миссии ООН.

23 мая на полях Казахско-Сингапурского бизнес-форума президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что в Казахстане намерены построить совершенно новый интегрированный мегаполис в стиле Сингапура. 

Читайте также

Токаев: Мы построим мегаполис в стиле Сингапура
Токаев: Мы построим мегаполис в стиле Сингапура
Заявил о намерении обеспечить поставки в Сингапур сырья и природных ресурсов
Токаев заявил о намерении обеспечить поставки в Сингапур сырья и природных ресурсов
Реформах в Казахстане, направленных на создание условий для инвесторов
В Сингапуре Токаев рассказал о реформах в Казахстане, направленных на создание условий для инвесторов
Ирина Капитанова
Токаев Касым-Жомарт Сингапур 2024 год Политика Внешняя политика
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Новый вид мошенничества набирает обороты в Казахстане: полиция сделала заявление
Новый вид мошенничества набирает обороты в Казахстане: полиция сделала заявление
Токаев вновь &quot;дарит&quot; надежду обманутым казахстанцам
Токаев вновь "дарит" надежду обманутым казахстанцам
Стали известны детали расследования крушения вертолета президента Ирана
Стали известны детали расследования крушения вертолета президента Ирана
Токаев: Мы построим мегаполис в стиле Сингапура
Токаев: Мы построим мегаполис в стиле Сингапура
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: