Токаев прокомментировал критику Казахстана за нейтральность

24 мая глава государства в Сингапуре выступил с лекцией "Казахстан и роль средних держав: продвигая безопасность, стабильность и устойчивое развитие". В своей речи он высказался о текущей геополитической ситуации, сообщает Zakon.kz.

Рассуждая о роли новых средних держав, таких как Казахстан и Сингапур, Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на значительные изменения в ландшафте глобальной безопасности, открывающие как широкие возможности, так и серьезные риски.

"Мы сталкиваемся со множеством кризисов, начиная с геополитической напряженности и заканчивая макроэкономическими трудностями, участившимися климатическими катастрофами. Глобальная архитектура безопасности быстро разрушается, а взаимное недоверие между державами углубляется. Очевидно, что "дивиденды мира", полученные после холодной войны, иссякают. Поскольку мировые военные расходы в прошлом году выросли до рекордного уровня в 2,2 трлн долларов, что ведет к новой гонке вооружений", – сказал президент.

По его словам, несмотря на все усилия, человечество становится жертвой новых военных конфликтов.

"Проблемы, связанные с экстремизмом и терроризмом, кибернетикой и космосом, искусственным интеллектом, изменением климата, масштабной миграцией и эпидемиями, еще больше усугубляют глобальную безопасность. Однако Астана и Сингапур как развивающиеся средние державы не могут просто согласиться с поляризацией и разделением. Слишком многое поставлено на карту. Если не принять меры, мы погрузимся в новую холодную войну", – считает президент.

Он заявил, что наша страна, идущая по пути строительства Справедливого Казахстана, твердо привержена принципам и ценностям ответственной дипломатии.

"Все внешние партнеры, хорошо понимая, к чему призывает Астана, видят в нас надежных и проверенных партнеров. Мы будем оставаться открытыми и связанными с миром, продвигая "Казахстан, приверженный глобализации", – это внешнеполитический курс нашей страны. Только так мы сможем преуспеть в этой новой эпохе затянувшейся неопределенности. Как следствие, мы не можем позволить себе быть благодушными и пассивными", – отметил Токаев.

Оставаясь открытыми миру, продолжил президент, мы проявляем бдительность и проактивность в противодействии внешним вызовам.

"Мы никогда не будем колебаться в защите законных прав и интересов Казахстана, не говоря уже о том, чтобы жертвовать нашими основными интересами. Иногда к нашей позиции относятся скептически, критикуют за нейтральность. Однако нейтралитет не следует принимать за отсутствие убежденности. Напротив, это сознательный выбор в пользу дипломатии и диалога, а не конфликта и принуждения. Этот выбор является нашей сильной стороной, позволяющей нам помогать преодолевать глубокие разногласия – от территориальных споров до идеологических конфликтов", – подчеркнул президент.

В качестве примера Касым-Жомарт Токаев привел усилия по содействию мирному процессу между Азербайджаном и Арменией, посредничество по иранской ядерной программе, Астанинский процесс по урегулированию сирийского конфликта, а также недавнюю отправку в район Голанских высот первого самостоятельного миротворческого контингента по миссии ООН.

23 мая на полях Казахско-Сингапурского бизнес-форума президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что в Казахстане намерены построить совершенно новый интегрированный мегаполис в стиле Сингапура.