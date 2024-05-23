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Токаев: Мы построим мегаполис в стиле Сингапура

Токаев: Мы построим мегаполис в стиле Сингапура, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2024 18:10 Фото: akorda.kz
23 мая 2024 года на полях Казахско-Сингапурского бизнес-форума президент Касым-Жомарт Токаев обсудил важные аспекты реализации флагманского проекта Alatau City в Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

Глава государства уточнил, что реализация данного проекта обсуждалась в ходе переговоров с президентом и премьер-министром Сингапура.

Токаев уверенно заявил:

"Мы намерены построить совершенно новый интегрированный мегаполис в стиле Сингапура, который может стать ведущим международным деловым хабом, соответствующим мировым стандартам".

В продолжение он подчеркнул, что продуманная инфраструктура, применение инновационных технологий при строительстве жилья, акцент на перспективные отрасли – все это критически важные элементы, обеспечивающие успех Alatau City как проекта устойчивого развития.

"Развитие инновационных секторов, таких как IТ, стартапы, исследования и разработки, устойчивое производство, возобновляемые источники энергии, агробизнес, здравоохранение, должно демонстрировать отход от традиционных отраслей, основанных на потреблении ресурсов. Очевидно, что создание зеленого, устойчивого и инклюзивного города требует интенсивной координации политики и инвестиционных условий. Поэтому правительство Казахстана создало СЭЗ Alatau площадью около тысячи квадратных километров".Касым-Жомарт Токаев

В январе 2024 года указом главы государства был образован город областного значения Алатау Илийского района.

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Правительством утвержден Генплан города и изменены границы Илийского, Талгарского районов и города Конаева. Президент также одобрил решение о расширении территории СЭЗ с 30 тыс. до 96,5 тыс. гектаров и переименовании названия СЭЗ G4 City в СЭЗ Alatau.

10 мая 2024 года акимом нового города стал Аркен Утенов.

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