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Токаев обратился к президенту Азербайджана

Токаев, Алиев, поздравления, Азербайджан, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2024 11:03 Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев 28 мая 2024 года направил телеграмму поздравления президенту Азербайджана, сообщает Zakon.kz.

Глава государства поздравил Ильхама Алиева и азербайджанский народ с национальным праздником – Днем Независимости, сообщили в Акорде.

"Впечатляющие достижения Азербайджана по укреплению основ государственности и международного авторитета наполняют эту историческую дату особым символизмом. В Казахстане с большим воодушевлением воспринимают успехи братского Азербайджана и придают повышенное внимание углублению многогранного сотрудничества в духе дружбы и взаимной поддержки. Уверен, казахско-азербайджанское стратегическое партнерство и союзничество будет и впредь укрепляться на благо процветания наших близких народов", – говорится в телеграмме.

Президент Казахстана пожелал Ильхаму Алиеву дальнейших успехов в качестве общенационального лидера, а братскому азербайджанскому народу – мира, благополучия и прогресса.

Касым-Жомарт Токаев посещал Азербайджан с государственным визитом в марте 2024 года. С Ильхамом Алиевым они обсудили перспективы реализации прорывных инвестиционных проектов, которые станут новыми точками роста экономик Казахстана и Азербайджана.

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