Касым-Жомарт Токаев заслушал большой отчет главы КНБ

Касым-Жомарт Токаев 23 мая 2025 года принял председателя Комитета национальной безопасности Ермека Сагимбаева, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, президент заслушал отчет об основных итогах работы ведомства с начала года и задачах на предстоящий период.

Безопасность государства

за причастность к терроризму и религиозному экстремизму осуждены 43 человека, в отношении еще 34 лиц осуществляются досудебные расследования,

пресечены попытки въезда в Казахстан 212 иностранцев, причастных к терроризму и экстремизму,

закрыт въезд в страну 1498 иностранным радикалам,

обнаружены 12 разыскиваемых за совершение террористических и экстремистских преступлений иностранных граждан.

Борьба с преступностью

пресечена деятельность 13 криминальных групп, задержаны 142 их участника, арестованы 40 лиц,

изъято 282 единицы огнестрельного оружия, 48 гранат и 4586 боеприпасов,

ликвидировано 12 лабораторий по производству наркотиков,

а также 13 международных и 12 региональных каналов их транспортировки,

изъято более 3,2 тонны наркотиков и 7,5 тонны прекурсоров.

Коррупция

пресечена коррупционная и иная противоправная деятельность 15 должностных лиц государственных и правоохранительных органов,

предотвращен ущерб госбюджету на 1,6 трлн тенге, 220 млрд из которых возмещены в госбюджет.

Граница и кибербезопасность

задержано более 16 тысяч правонарушителей, выдворены за пределы страны 3025 лиц,

пресечено свыше 600 попыток провоза оружия и боеприпасов, наркотиков и иных запрещенных предметов,

не допущено незаконное перемещение через границу валюты на сумму 11 млрд тенге и товаров на 16,6 млрд тенге,

отражено свыше 796 млн кибератак на информационные системы государственных органов.

Президент дал ряд поручений по направлениям деятельности органов национальной безопасности.

Кроме того, сегодня глава государства принял уполномоченного по правам ребенка Динару Закиеву.