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Токаев прибыл в Алматы

Токаев прибыл в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 31.05.2024 11:40 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 31 мая 2024 года прибыл с рабочей поездкой в Алматы. В аэропорту его встретил аким Ерболат Досаев, сообщает Zakon.kz.

Фотографиями и видео с места событий поделились в пресс-службе Акорды.

Токаев прибыл в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 31.05.2024 11:40

Фото: akorda.kz

Отмечено, что в ходе поездки президент посетит новый терминал аэропорта, а также ряд других объектов.

Токаев прибыл в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 31.05.2024 11:40

Фото: akorda.kz

Кроме того, глава государства проведет встречи с представителями научной интеллигенции, бизнес-кругов, руководителями ряда международных организаций.

Ранее Токаев опубликовал на своей социальной странице в Х пост по случаю 31 мая – Дня памяти жертв политических репрессий и голода. Он отметил, что Казахстан уделяет значительное внимание восстановлению исторической справедливости в отношении невинно пострадавших от репрессий, скрупулезному и объективному изучению мрачных страниц истории.

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Досаев Ерболат Токаев Касым-Жомарт Алматы 2024 год
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