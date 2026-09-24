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Политика

"Уже начало разрушаться": Токаев раскритиковал качество дорог и новостроек в Казахстане

президент РК Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2026 12:16 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая 24 сентября 2026 года на первой сессии Қазақстан Халық Кеңесі, раскритиковал качество дорог и новостроек в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Президент отметил, что "государство уделяет особое внимание развитию регионов – это одна из его ключевых задач".

"В последние годы в этом направлении проведена масштабная работа. Во всех регионах страны активно строятся жилые дома, социальные объекты и дороги. Казахстан постепенно превращается в большую строительную площадку. Все вы это видите и знаете".Касым-Жомарт Токаев

По его словам, "самое главное – обеспечить высокое качество и своевременное завершение всех строительных работ".

"Вместе с тем качество некоторых новостроек не выдерживает критики и даже становится предметом общественной критики. Подобная халатность при выполнении работ может привести и к трагическим последствиям. Ситуация в дорожной отрасли также оставляет желать лучшего. К примеру, прошло не так много времени с момента открытия автомагистрали Талдыкорган – Усть-Каменогорск, однако дорожное покрытие уже начало разрушаться".Касым-Жомарт Токаев

Поэтому, как подчеркнул глава государства, "необходимо пересмотреть систему оценки качества дорожного строительства".

"Следует обеспечить строгий контроль за строительными работами на всех этапах – от начала до полного завершения. Необходимо усилить работу учреждения "Национальный центр качества дорожных активов". В целом этой сфере необходима глубокая реформа. Следует также усилить общественный контроль".Касым-Жомарт Токаев

Ранее Касым-Жомарт Токаев рассказал, как изменился Казахстан за последние семь лет, и назвал рекордные показатели. Кроме того, президент назвал главную цель своей работы.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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