Что обсудил Бектенов со спецпредставителем Трампа и первым замгоссекретаря США

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел встречу со специальным представителем президента США по Южной и Центральной Азии Серджио Гором и первым заместителем государственного секретаря США Кристофером Ландау, сообщает Zakon.kz.

Об этом 29 октября 2025 года стало известно из сайта правительства РК.

"Олжас Бектенов отметил, что президент Касым-Жомарт Токаев придает особое значение развитию сотрудничества с Соединенными Штатами Америки и подчеркнул, что данная встреча также станет важным шагом для дальнейшего раскрытия торгово-экономического потенциала двусторонних отношений. Правительство Казахстана реализует системные меры, направленные на создание благоприятных условий для иностранного, в том числе американского бизнеса", – говорится в сообщении, опубликованном в среду.

По данным Национального банка РК, валовой приток прямых инвестиций из США с 1993 года составил около 61,2 млрд долларов, что превышает 13% от общего объема ПИИ в Казахстане. За последние пять лет объем взаимной торговли удвоился и достиг 4,2 млрд долларов.

"В ходе встречи участники обсудили вопросы расширения торговых связей и инвестиционного сотрудничества. Рассмотрены меры по углублению взаимодействия в промышленности, цифровой, энергетической, сельскохозяйственной, транспортно-логистической, водной отраслях и другое". Пресс-служба правительства РК

С докладами о перспективах развития двустороннего сотрудничества выступили заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин, министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев, министр энергетики Ерлан Аккенженов, министр транспорта Нурлан Сауранбаев.

"Отмечены новые точки соприкосновения в транзитно-транспортной сфере. В энергетическом секторе подчеркнута важность модернизации и внедрения передовых технологий в рамках совместных проектов. Актуальным направлением является партнерство в сфере АПК. Казахстан входит в десятку крупнейших мировых экспортеров зерна и муки. Обсуждены совместные проекты по глубокой переработке зерна с последующим экспортом на рынки США, ЕС, Китая и Индии". Пресс-служба правительства РК

Также сообщается, что обозначена приоритетность углубления взаимодействия в области цифровой индустрии и технологий ИИ. Ключевой площадкой в регионе становится Международный центр искусственного интеллекта Alem.AI, объединяющий ведущие мировые технологические компании, включая Apple, Google и др. Важным элементом цифровой экосистемы РК также является Astana Hub, где на сегодня работают более 1700 компаний. В штате Калифорния (США) Казахстаном открыт инновационный центр Silk Road. В партнерстве с ведущими американскими компаниями и вузами реализуются программы акселерации, укрепляющие технологическое партнерство между РК и США.

"По итогам встречи участники подтвердили готовность к расширению торгово-экономического сотрудничества по всем перспективным направлениям". Пресс-служба правительства РК

Отметим, что высоких гостей из США 28 октября 2025 года встречали в Алматы. Позднее заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау поделился впечатлениями о визите в южную столицу РК, отметив теплое гостеприимство алматинцев.

29 октября спецпредставитель президента США по Южной и Центральной Азии Серджио Гор и первый заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау прибыли в Акорду. Что они обсудили на встрече с Касым-Жомартом Токаевым, можете узнать здесь.