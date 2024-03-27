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Госсекретарь Блинкен: США признают истинное лидерство Казахстана во многих глобальных вопросах

Госсекретарь Блинкен: США признают истинное лидерство Казахстана во многих глобальных вопросах, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2024 10:13 Фото: пресс-служба МИД РК
Накануне, 26 марта 2024 года, состоялся визит заместителя премьер-министра – министра иностранных дел Казахстана Мурата Нуртлеу в Вашингтон, сообщает Zakon.kz.

Глава казахстанского МИД провел встречу с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, в ходе которой обсудил поступательное развитие расширенного стратегического партнерства РК – США в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах.

Госсекретарь Блинкен: США признают истинное лидерство Казахстана во многих глобальных вопросах, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2024 10:13

Фото: пресс-служба МИД РК

Госсекретарь США приветствовал последовательность и системный характер программы коренных преобразований президента РК Касым-Жомарта Токаева и подчеркнул готовность Вашингтона продолжать оказывать всемерное содействие их практической реализации.

"Соединенные Штаты признают истинное лидерство Казахстана во многих глобальных вопросах", – подчеркнул Энтони Блинкен.

В свою очередь Мурат Нуртлеу подчеркнул сбалансированный характер внешней политики Казахстана, и уделил особое внимание прагматичной реализации транспортно-логистического, инфраструктурного и торгово-инвестиционного потенциала РК путем привлечения передовых американских технологий, укрепления деловых контактов между двумя странами и достижения взаимовыгодных торговых отношений.

За прошедший год товарооборот между странами увеличился на 33%, достигнув 4 млрд долларов.

Госсекретарь Блинкен: США признают истинное лидерство Казахстана во многих глобальных вопросах, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2024 10:13

Фото: пресс-служба МИД РК

Как отмечается, главы внешнеполитических ведомств дали высокую оценку сотрудничеству между странами в сфере энергетической безопасности, критических минералов, климата, миротворчества и др.

"Стороны также обсудили вопросы расширения диалога "C5+1" и реализацию договоренностей первого саммита данного формата, прошедшего в Нью-Йорке в сентябре прошлого года. В завершение встречи стороны договорились продолжать диалог по всем актуальным вопросам двусторонней повестки".Пресс-служба МИД РК

26 марта 2024 года глава государства Касым-Жомарт Токаев принял американского сенатора Стива Дэйнса, с которым обсудил международную безопасность.

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