Токаев принял председателя Нацбанка Швейцарии

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Совета управляющих Национального банка Швейцарии Мартина Шлегеля, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным Акорды за 10 июля 2025 года, в ходе встречи были обсуждены вопросы дальнейшего развития сотрудничества Казахстана и Национального банка Швейцарии.

Касым-Жомарт Токаев высоко оценил оказываемую техническую поддержку швейцарских специалистов Национальному банку Казахстана в таких направлениях, как управление рисками и платежные системы.

Фото: akorda.kz

В свою очередь Мартин Шлегель сообщил, что намерен наладить структурированный диалог и расширить взаимодействие между национальными банками Казахстана и Швейцарии в сферах денежно-кредитной политики и цифровых финансов.

Собеседники также рассмотрели вопросы укрепления валютного рынка, меры по повышению доверия к национальным валютам и развитию цифровых активов.

Ранее Токаев направил ответное письмо Дональду Трампу относительно введения пошлин на импорт казахстанских товаров. С его содержанием можно ознакомиться по этой ссылке.