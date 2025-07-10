#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
518.97
607.3
6.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
518.97
607.3
6.64
Политика

Токаев принял председателя Нацбанка Швейцарии

Токаев принял председателя Нацбанка Швейцарии, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2025 12:09 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Совета управляющих Национального банка Швейцарии Мартина Шлегеля, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным Акорды за 10 июля 2025 года, в ходе встречи были обсуждены вопросы дальнейшего развития сотрудничества Казахстана и Национального банка Швейцарии.

Касым-Жомарт Токаев высоко оценил оказываемую техническую поддержку швейцарских специалистов Национальному банку Казахстана в таких направлениях, как управление рисками и платежные системы.

Фото: akorda.kz

В свою очередь Мартин Шлегель сообщил, что намерен наладить структурированный диалог и расширить взаимодействие между национальными банками Казахстана и Швейцарии в сферах денежно-кредитной политики и цифровых финансов.

Собеседники также рассмотрели вопросы укрепления валютного рынка, меры по повышению доверия к национальным валютам и развитию цифровых активов.

Ранее Токаев направил ответное письмо Дональду Трампу относительно введения пошлин на импорт казахстанских товаров. С его содержанием можно ознакомиться по этой ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Искусственный интеллект для школ, больниц и госорганов: Токаеву представили передовые технологии
Политика
19:37, 09 июля 2025
Искусственный интеллект для школ, больниц и госорганов: Токаеву представили передовые технологии
Касым-Жомарт Токаев проверил работу ТЭЦ-3 в Астане
Политика
17:21, 09 июля 2025
Касым-Жомарт Токаев проверил работу ТЭЦ-3 в Астане
Президент РК: Необходимо сохранить Каспий и Балхаш
Политика
12:53, 09 июля 2025
Президент РК: Необходимо сохранить Каспий и Балхаш
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: