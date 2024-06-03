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Токаев назвал единственное решение многолетнего конфликта на Ближнем Востоке

Токаев назвал единственное решение многолетнего конфликта на Ближнем Востоке, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2024 12:50 Фото: akorda.kz
3 июня 2024 года в Алматы президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с участниками заседания совета Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщает Zakon.kz.

Приветствуя спикеров законодательных органов, глава государства высказался в поддержку российского предложения о придании постоянного статуса Парламентской ассамблее ОДКБ. Он также призвал делегации других стран поддержать данное предложение.

Далее в выступлении было отмечено, что межпарламентский диалог играет важную роль в укреплении межгосударственных связей.

"Наша встреча проходит в условиях невиданного обострения международной обстановки. На фоне геополитической конфронтации существенно расширились масштабы угроз региональной безопасности. Мировой конфликтный потенциал достиг опасного уровня. Серьезную обеспокоенность вызывает ситуация на Ближнем Востоке. В Секторе Газа каждый день продолжают гибнуть и получать тяжелые ранения сотни людей, среди которых мирные граждане, женщины и дети. Более миллиона людей оказались в безвыходном положении. Практически все основные международные организации назвали гуманитарную ситуацию в Палестине неприемлемой. Фактически, она приближается к катастрофической", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент подтвердил неизменную позицию Казахстана по данному вопросу и отметил, что единственным решением многолетнего конфликта является создание Палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме на основе формулы "два государства для двух народов". Он также приветствовал принятие резолюции Генеральной ассамблеи ООН от 10 мая 2024 года о признании права палестинцев на членство в организации.

Токаев назвал единственное решение многолетнего конфликта на Ближнем Востоке, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2024 12:50

Фото: akorda.kz

Глава государства отдельно остановился на ситуации в Афганистане. По его мнению, одной из стратегических задач на современном этапе является активное вовлечение Афганистана в межрегиональные связи.

"Казахстан вывел режим талибов из террористического списка, исходя при этом из соображения важности развития торгово-экономического сотрудничества с современным Афганистаном и понимания того, что данный режим является долгосрочным фактором", – сказал он.

Отмечая важность скоординированной позиции стран ОДКБ в данном вопросе, президент призвал поддержать инициативу Казахстана по созданию в Алматы Регионального центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана.

Принимая во внимание необходимость совершенствования систем реагирования на современные вызовы и угрозы, глава государства предложил сосредоточить усилия ОДКБ на наиболее актуальных и востребованных для стран-участниц уставных направлениях работы, что отражено в приоритетах председательства Казахстана.

В частности, Касым-Жомарт Токаев считает, что следует принять действенные практические меры по борьбе с террористическими угрозами и обеспечить безопасность граждан стран ОДКБ.

Следующим приоритетом лидер Казахстана назвал необходимость нахождения сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ в высокой степени готовности

"В качестве председателя в Организации уделяем первостепенное внимание своевременной реализации совместных мероприятий по повышению оперативной и боевой подготовки органов управления и формирований сил и средств ОДКБ. Активно готовимся к проведению на территории Казахстана учений ОДКБ "Нерушимое братство-2024" и "Скала-2024" осенью текущего года", – заявил глава государства.

Следующим приоритетом председательства в ОДКБ президент назвал сотрудничество по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

"Паводковая ситуация в нашем регионе показала, насколько велики риски стихийных бедствий. Казахстан на себе ощутил их последствия. Пользуясь случаем, хочу выразить сердечную признательность вашим странам за проявленную братскую солидарность и оказанную помощь в связи с наводнениями в Казахстане. Мы ценим эту поддержку", – отметил он.

В рамках председательства в ОДКБ Казахстан настроен укреплять взаимодействие с международными организациями и структурами, деятельность которых нацелена на обеспечение безопасности

"Считаем крайне важным наращивать сотрудничество с профильными структурами ООН, СНГ и ШОС. Приветствуем подписание в январе текущего года Меморандума о сотрудничестве между Секретариатом ОДКБ и Антитеррористическим центром СНГ", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства рассказал спикерам о проводимых в Казахстане реформах, целью которых является системная модернизация всех сфер жизни, включая политику, экономику и идеологию.

Токаев назвал единственное решение многолетнего конфликта на Ближнем Востоке, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2024 12:50

Фото: akorda.kz

Что касается экономической составляющей, президент заявил, что объем ВВП Казахстана достиг 265 млрд долларов.

"В 2023 году привлечено свыше 23 млрд долларов прямых иностранных инвестиций. Международные резервы страны приблизились к 100 млрд долларов. По прогнозам МВФ, в этом году ВВП на душу населения в Казахстане вырастет на 13% и составит почти 15 тыс. долларов. Недавно я подписал указ, закладывающий основу для либерализации экономики путем обеспечения свободы предпринимательства, развития конкуренции, сокращения государственного участия, снижения издержек бизнеса. Благодаря декриминализации уголовных правонарушений в сфере экономической деятельности значительно усилена защита прав и законных интересов бизнеса", – отметил президент.

В выступлении было высказано удовлетворение в связи с активным ростом торговли между странами ОДКБ

"Объем торговли Казахстана с Россией в 2023 году достиг 26 млрд долларов, Кыргызстаном – 1 млрд 571 млн долларов, Таджикистаном – 1 млрд 130 млн долларов, Беларусью – 912 млн долларов", – подытожил Касым-Жомарт Токаев.

В завершение глава Казахстана отметил, что заседание совета Парламентской ассамблеи ОДКБ внесет свой вклад в развитие и гармонизацию национальных законодательств государств-членов ОДКБ с учетом интересов каждой страны, а принимаемые советом документы послужат дальнейшему укреплению ОДКБ.

В ходе встречи также выступили председатель Парламентской ассамблеи ОДКБ – председатель Государственной Думы Федерального Собрания РФ Вячеслав Володин, председатель палаты представителей Национального собрания Беларуси Игорь Сергеенко, председатель Маджлиси милли Маджлиси Оли Таджикистана Рустами Эмомали.

Напомним, Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Алматы 31 мая 2024 года. Поездка главы государства началась с посещения нового международного терминала аэропорта южной столицы. Также президент встретился с учеными в Алматы. Затем, 1 июня, Касым-Жомарт Токаев посетил Центр детской неотложной медицинской помощи, а также фестиваль, приуроченный ко Дню защиты детей.

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