Кто получил погоны из рук Токаева
В ходе торжественной церемонии 12 лучших выпускников высших военных учебных заведений получили офицерские погоны из рук президента – Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Республики Казахстан.
Военный институт сухопутных войск им. С. Нурмагамбетова МО РК:
1. Асылбеков Иманжусип Асылбекулы;
2. Алпысбаев Бауыржан Акылжанулы;
Военно-инженерный институт радиоэлектрики и связи МО РК:
3. Дайырбай Бекжан Муратулы;
4. Омаров Диас Бейсенгелдиулы;
Пограничная служба КНБ РК:
5. Тотен Ернур Жанатулы;
Академия КНБ РК:
6. Жумабек Нурахмет Шаяхметулы;
Карагандинская академия имени Б. Бейсенова МВД РК:
7. Жанатбай Санжар Жандарулы;
8. Сорокина Александра Максимовна;
Фото: akorda.kz
Академия Национальной гвардии РК:
9. Агыбаев Тимур Бауыржанулы;
10. Женис Жалгас Толегенулы;
Академия гражданской защиты им. М. Габдуллина МЧС РК:
11. Жигербаев Ернар Азаматулы;
12. Еркенов Диас Серикулы.
Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев принял участие в торжественной церемонии поднятия Государственного флага в этномемориальном комплексе "Атамекен" в Астане. Начальник роты почетного караула отдал президенту рапорт о готовности к церемонии.
Затем прозвучал Государственный гимн и был поднят Государственный флаг Республики Казахстан.