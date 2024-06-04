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Кто получил погоны из рук Токаева

Кто получил погоны из рук Токаева, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2024 12:06 Фото: akorda.kz
4 июня 2024 года президент Касым-Жомарт Токаев вручил офицерские погоны 12 лучшим выпускникам военных вузов. Имена отличников озвучили в пресс-службе Акорды, сообщает Zakon.kz.

В ходе торжественной церемонии 12 лучших выпускников высших военных учебных заведений получили офицерские погоны из рук президента – Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Республики Казахстан.

Военный институт сухопутных войск им. С. Нурмагамбетова МО РК:

1. Асылбеков Иманжусип Асылбекулы;

2. Алпысбаев Бауыржан Акылжанулы;

Военно-инженерный институт радиоэлектрики и связи МО РК:

3. Дайырбай Бекжан Муратулы;

4. Омаров Диас Бейсенгелдиулы;

Пограничная служба КНБ РК:

5. Тотен Ернур Жанатулы;

Академия КНБ РК:

6. Жумабек Нурахмет Шаяхметулы;

Карагандинская академия имени Б. Бейсенова МВД РК:

7. Жанатбай Санжар Жандарулы;

8. Сорокина Александра Максимовна;

Кто получил погоны из рук Токаева, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2024 12:06

Фото: akorda.kz

Академия Национальной гвардии РК:

9. Агыбаев Тимур Бауыржанулы;

10. Женис Жалгас Толегенулы;

Академия гражданской защиты им. М. Габдуллина МЧС РК:

11. Жигербаев Ернар Азаматулы;

12. Еркенов Диас Серикулы.

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев принял участие в торжественной церемонии поднятия Государственного флага в этномемориальном комплексе "Атамекен" в Астане. Начальник роты почетного караула отдал президенту рапорт о готовности к церемонии.

Затем прозвучал Государственный гимн и был поднят Государственный флаг Республики Казахстан.

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