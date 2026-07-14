Токаев принял нового посла Казахстана в Кыргызстане
Фото: Акорда
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял вновь назначенного посла Казахстана в Кыргызской Республике Абылкаира Скакова, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Акорда, в ходе беседы Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность дальнейшего укрепления уз дружбы, добрососедства, стратегического партнерства и союзничества с братским Кыргызстаном.
Президент поставил перед Абылкаиром Скаковым ряд задач по развитию многопланового казахско-кыргызского сотрудничества в транспортно-транзитной, энергетической, водной, аграрной сферах и в области цифровизации.
Отдельное внимание было уделено укреплению культурно-гуманитарных связей.
Ранее сообщалось, что Токаев дал поручения вновь назначенному зампредседателя Қазақстан Халық Кеңесі.
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