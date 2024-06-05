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Законодательство РК

Казахстан и Китай договорились о взаимном создании культурных центров

Флаги, Казахстан, Китай , фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2024 10:27 Фото: gov.kz
Депутаты Мажилиса 5 июня на пленарном заседании ратифицировали соглашение между Казахстаном и Китаем о взаимном учреждении культурных центров, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Депутат Мажилиса Жанарбек Ашимжанов рассказал, что соглашение разработано в рамках договоренности глав двух государств о создании на паритетной основе культурных центров в наших странах.

"Данное Соглашение направлено на развитие дружественных отношений, обмен и сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере. Согласно Соглашению, культурные центры двух государств являются некоммерческими организациями, аккредитованными направляющей стороной и функционирующими в соответствии с законодательством государства пребывания", – отметил  Жанарбек Ашимжанов. 

По его словам, при осуществлении своей деятельности одна из сторон обеспечивает свободное посещение культурных центров и участие в мероприятиях, проводимых внутри и за пределами помещений культурных центров.

"Безусловно, создание таких центров придаст импульс укреплению культурного взаимодействия. По результатам рассмотрения законопроекта комитетами Мажилиса Парламента Республики Казахстана даны положительные заключения. Законопроект был обсужден на заседаниях рабочей группы и расширенного заседания комитета", – озвучил он. 

Проект Закона Республики Казахстан "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о взаимном учреждении культурных центров" направили в Сенат Парламента Республики Казахстан. 

16 мая на пленарном заседании ратифицировали договор между Казахстаном и Китайской Народной Республикой об оказании правовой помощи по гражданским и уголовным делам.

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