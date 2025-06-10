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Политика

Токаев направил телеграмму поздравления президенту Португалии

телеграмма, Токаев, поздравление, президент Португалии, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2025 15:04 Фото: akorda.kz
Глава Казахстана направил телеграмму поздравления президенту Португалии. Касым-Жомарт Токаев поздравил Марселу Нуну Дуарте Ребелу де Соузу с национальным праздником – Днем Португалии, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным Акорды за 10 июня 2025 года, президент выразил уверенность в том, что двусторонние отношения, основанные на традиционной дружбе и взаимовыгодном сотрудничестве, будут и впредь динамично развиваться.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Марселу Нуну Дуарте Ребелу де Соузе успехов в его ответственной государственной службе, а дружественному португальскому народу – благополучия и процветания.

Также сегодня Токаев провел встречу с председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжана Сагинтаева. Позднее Токаев принял действующего председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Элину Валтонен.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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