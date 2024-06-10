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Токаев обсудил вопросы предстоящего визита президента Республики Конго в Казахстан

Обсудили вопросы предстоящего визита президента Республики Конго в Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2024 13:03 Фото: akorda.kz
Токаев принял личного представителя президента Конго по стратегическим вопросам и международному сотрудничеству Франсуазу Жоли, сообщает Zakon.kz.

Приветствуя Франсуазу Жоли, президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что рассматривает ее визит как знак искренней заинтересованности в развитии взаимовыгодных связей между Казахстаном и Республикой Конго, передает Акорда.

Глава государства подчеркнул, что наши страны в текущем году отмечают 25-летие установления дипломатических отношений, и заявил о готовности к укреплению контактов с Республикой Конго.

Франсуаза Жоли выразила благодарность Касым-Жомарту Токаеву за теплый прием и передала наилучшие пожелания от президента Дени Сассу-Нгессо.

На встрече были обсуждены вопросы предстоящего визита президента Республики Конго в Казахстан, а также перспективные направления двустороннего сотрудничества.

Ранее Токаев поздравил президента Португалии с национальным праздником.

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