Токаев обсудил вопросы предстоящего визита президента Республики Конго в Казахстан

Токаев принял личного представителя президента Конго по стратегическим вопросам и международному сотрудничеству Франсуазу Жоли, сообщает Zakon.kz.

Приветствуя Франсуазу Жоли, президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что рассматривает ее визит как знак искренней заинтересованности в развитии взаимовыгодных связей между Казахстаном и Республикой Конго, передает Акорда.

Глава государства подчеркнул, что наши страны в текущем году отмечают 25-летие установления дипломатических отношений, и заявил о готовности к укреплению контактов с Республикой Конго.

Франсуаза Жоли выразила благодарность Касым-Жомарту Токаеву за теплый прием и передала наилучшие пожелания от президента Дени Сассу-Нгессо.

На встрече были обсуждены вопросы предстоящего визита президента Республики Конго в Казахстан, а также перспективные направления двустороннего сотрудничества.

Ранее Токаев поздравил президента Португалии с национальным праздником.