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Токаев обратился к премьер-министру Индии

Токаев обратился к премьер-министру Индии, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2024 19:50 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Нарендру Моди по случаю его переизбрания премьер-министром Индии. Токаев пожелал успехов во всех его начинаниях, а дружественному народу Индии – процветания и благополучия, сообщает Zakon.kz.

В телеграмме за 10 июня 2024 года глава государства отметил, что переизбрание на столь высокий пост свидетельствует о непоколебимом доверии и поддержке индийскими гражданами дальновидной политики Нарендры Моди.

"Я убежден, что под вашим руководством Индия продолжит свой впечатляющий путь в качестве одной из самых быстрорастущих экономик и достигнет новых свершений. Казахстан высоко ценит давнее стратегическое партнерство с Индией, которое зиждется на крепких узах дружбы, общих ценностях и добрых отношениях между нашими народами".Касым-Жомарт Токаев

Ранее сообщалось, что лидер победившего на выборах в парламент Индии Национально-демократического альянса Нарендра Моди третий раз подряд стал премьером страны.

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Токаев Касым-Жомарт Индия Казахстан 2024 год
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