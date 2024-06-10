Токаев обратился к премьер-министру Индии

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Нарендру Моди по случаю его переизбрания премьер-министром Индии. Токаев пожелал успехов во всех его начинаниях, а дружественному народу Индии – процветания и благополучия, сообщает Zakon.kz.

В телеграмме за 10 июня 2024 года глава государства отметил, что переизбрание на столь высокий пост свидетельствует о непоколебимом доверии и поддержке индийскими гражданами дальновидной политики Нарендры Моди.

"Я убежден, что под вашим руководством Индия продолжит свой впечатляющий путь в качестве одной из самых быстрорастущих экономик и достигнет новых свершений. Казахстан высоко ценит давнее стратегическое партнерство с Индией, которое зиждется на крепких узах дружбы, общих ценностях и добрых отношениях между нашими народами". Касым-Жомарт Токаев

Ранее сообщалось, что лидер победившего на выборах в парламент Индии Национально-демократического альянса Нарендра Моди третий раз подряд стал премьером страны.