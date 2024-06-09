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Индийский политик третий раз подряд стал главой правительства страны

индийский политик, фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2024 19:35 Фото: wikipedia.org
Лидер победившего на выборах в парламент Индии "Национально-демократического альянса" Нарендра Моди третий раз подряд стал премьером страны, сообщает Zakon.kz.

О том, что он принес присягу, он заявил через социальные сети.

"Для меня большая честь служить Бхарату. Посмотрите церемонию принятия присяги", – написал премьер в социальной сети X (бывшая Twitter).

Отметим, что вместе с Моди присягу приняли, в частности, Амит Шах и Раджнатх Сингх, занимавшие в предыдущем кабинете, соответственно, должности глав министерства внутренних дел и обороны и оставшиеся в новом Кабинете министров Индии.

Чтобы избежать беспорядков в районе президентского дворца, где проходит присяга, в обеспечении безопасности задействованы более 2,5 тыс. военных, а также дроны.

Иностранные СМИ пишут, что по итогам голосования в парламент партия Моди "Бхаратия джаната парти" впервые за 10 лет не смогла получить абсолютное большинство – она набрала 240 мест, на 32 меньше необходимого для формирования правительства простого большинства. С учетом голосов партий, входящих в возглавляемый партией Моди "Национально-демократический альянс", это политическое объединение набрало 292 места в парламенте, что позволило ему сформировать новое коалиционное правительство.

Ранее сообщалось, что на выборах президента Мексики впервые победила женщина.

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