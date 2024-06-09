Индийский политик третий раз подряд стал главой правительства страны

Лидер победившего на выборах в парламент Индии "Национально-демократического альянса" Нарендра Моди третий раз подряд стал премьером страны, сообщает Zakon.kz.

О том, что он принес присягу, он заявил через социальные сети.

"Для меня большая честь служить Бхарату. Посмотрите церемонию принятия присяги", – написал премьер в социальной сети X (бывшая Twitter).

Honoured to serve Bharat. Watch the oath-taking ceremony. https://t.co/i71ZYjQUvb — Narendra Modi (@narendramodi) June 9, 2024

Отметим, что вместе с Моди присягу приняли, в частности, Амит Шах и Раджнатх Сингх, занимавшие в предыдущем кабинете, соответственно, должности глав министерства внутренних дел и обороны и оставшиеся в новом Кабинете министров Индии.

Чтобы избежать беспорядков в районе президентского дворца, где проходит присяга, в обеспечении безопасности задействованы более 2,5 тыс. военных, а также дроны.

Иностранные СМИ пишут, что по итогам голосования в парламент партия Моди "Бхаратия джаната парти" впервые за 10 лет не смогла получить абсолютное большинство – она набрала 240 мест, на 32 меньше необходимого для формирования правительства простого большинства. С учетом голосов партий, входящих в возглавляемый партией Моди "Национально-демократический альянс", это политическое объединение набрало 292 места в парламенте, что позволило ему сформировать новое коалиционное правительство.

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