Совместное заседание палат Парламента: прямая трансляция
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19 января 2024 года в Астане прошло cовместное заседание палат Парламента Казахстана, сообщает Zakon.kz.
Распоряжение о созыве 17 января 2024 года подписал председатель Мажилиса Ерлан Кошанов.
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Почему Ерлан Кошанов созвал совместное заседание палат Парламента
На заседании министр обороны Руслан Жаксылыков обратился к депутатам от имени президента Касым-Жомарта Токаева по вопросу направления казахстанских военнослужащих в миротворческие миссии ООН.
По завершению Парламент одобрил отправку 430 казахстанских миротворцев на участие в миссии ООН.
Последнее совместное заседание созывали 20 июня 2023 года.
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