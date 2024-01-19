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Совместное заседание палат Парламента: прямая трансляция

Совместное заседание палат Парламента: прямая трансляция Фото: скриншот видео
19 января 2024 года в Астане прошло cовместное заседание палат Парламента Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Распоряжение о созыве 17 января 2024 года подписал председатель Мажилиса Ерлан Кошанов.

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Последнее совместное заседание созывали 20 июня 2023 года.

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