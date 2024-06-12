Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Токаеву рассказали о строительстве парогазовой электростанции в Туркестанской области

президент РК, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2024 18:33 Фото: Акорда
Глава государства принял председателя Doosan Group Чжеонг Вон Пака и заместителя председателя правления Doosan Enerbility Ён Ин Чонга, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, в начале встречи президент выразил благодарность корейской компании за помощь, оказанную нашей стране во время паводков. Как отметил глава государства, поддержка населения в этой сложной ситуации показала высокий уровень социальной ответственности предпринимателей.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о ходе реализации проекта по строительству парогазовой электростанции мощностью один ГВт в Туркестанской области, а также о перспективах участия компании в расширении газотурбинной электростанции "Карабатан" в Атырауской области.

Компания Doosan Enerbility, входящая в состав Doosan Group, специализируется на строительстве атомных электростанций, производстве тепловых электростанций, турбин и генераторов, опреснительных установок. В компании работает более пяти тысяч сотрудников. Объем продаж в 2023 году составил 17,5 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что Казахстан и Южная Корея намерены расширить масштабы сотрудничества.

Читайте также

Кошанов созвал совместное заседание палат Парламента
Кошанов созвал совместное заседание палат Парламента
президент РК
Токаев призвал корейскую компанию сосредоточить усилия на корпоративном кредитовании
Елена Беляева
Токаев Касым-Жомарт Туркестанская область Южная Корея 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Мусульманство, мусульманская вера, ислам, мусульмане, мечеть внутри, молящиеся люди, рамадан, священный месяц, рамазан, Курбан Айт, Курбан-байрам, мусульманский праздник, намаз, молитва в исламе, время намаза, ораза, ураза, мусульманский пост
В Казахстане определили время праздничного намаза на Курбан айт
циферблат на фоне флага Казахстана
Решение по петиции об отмене единого часового пояса в Казахстане примут в начале августа
Модные тренды лета 2024: базовая капсула гардероба для домохозяйки
Модные тренды лета 2024: базовая капсула гардероба для домохозяйки
единый часовой пояс, Казахстан, Минздрав
Единый часовой пояс: ухудшилось ли здоровье казахстанцев, рассказала глава Минздрава
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: