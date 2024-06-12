Токаеву рассказали о строительстве парогазовой электростанции в Туркестанской области

Глава государства принял председателя Doosan Group Чжеонг Вон Пака и заместителя председателя правления Doosan Enerbility Ён Ин Чонга, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, в начале встречи президент выразил благодарность корейской компании за помощь, оказанную нашей стране во время паводков. Как отметил глава государства, поддержка населения в этой сложной ситуации показала высокий уровень социальной ответственности предпринимателей.



Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о ходе реализации проекта по строительству парогазовой электростанции мощностью один ГВт в Туркестанской области, а также о перспективах участия компании в расширении газотурбинной электростанции "Карабатан" в Атырауской области.

Компания Doosan Enerbility, входящая в состав Doosan Group, специализируется на строительстве атомных электростанций, производстве тепловых электростанций, турбин и генераторов, опреснительных установок. В компании работает более пяти тысяч сотрудников. Объем продаж в 2023 году составил 17,5 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что Казахстан и Южная Корея намерены расширить масштабы сотрудничества.

