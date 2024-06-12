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Президенты Казахстана и Южной Кореи посмотрели фрагменты из известных опер

концерт, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2024 21:24 Фото: Акорда
Касым-Жомарт Токаев и Юн Сок Ёль посмотрели концерт известных деятелей искусства и художественных коллективов Казахстана и Кореи, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, в программу вошли произведения зарубежных композиторов, фрагменты из известных опер, а также несколько хореографических композиций.

Наряду с сольными исполнителями выступили артисты Государственного театра оперы и балета "Астана Опера", Государственного республиканского корейского театра музыкальной комедии, а также ансамбли "Бірлік" и Korean Culture Leaders.

концерт, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2024 21:24

Фото: Акорда

Вечер посетили представители официальной делегации Кореи и этнокультурных объединений нашей страны.

Ранее сообщалось, что Токаеву и Юн Сок Ёль показали исторические артефакты из золота.

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