Президенты Казахстана и Южной Кореи посмотрели фрагменты из известных опер

Касым-Жомарт Токаев и Юн Сок Ёль посмотрели концерт известных деятелей искусства и художественных коллективов Казахстана и Кореи, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, в программу вошли произведения зарубежных композиторов, фрагменты из известных опер, а также несколько хореографических композиций.

Наряду с сольными исполнителями выступили артисты Государственного театра оперы и балета "Астана Опера", Государственного республиканского корейского театра музыкальной комедии, а также ансамбли "Бірлік" и Korean Culture Leaders.

Фото: Акорда

Вечер посетили представители официальной делегации Кореи и этнокультурных объединений нашей страны.

Ранее сообщалось, что Токаеву и Юн Сок Ёль показали исторические артефакты из золота.