Президенты Казахстана и Южной Кореи посмотрели фрагменты из известных опер
Фото: Акорда
Касым-Жомарт Токаев и Юн Сок Ёль посмотрели концерт известных деятелей искусства и художественных коллективов Казахстана и Кореи, сообщает Zakon.kz.
По информации Акорды, в программу вошли произведения зарубежных композиторов, фрагменты из известных опер, а также несколько хореографических композиций.
Наряду с сольными исполнителями выступили артисты Государственного театра оперы и балета "Астана Опера", Государственного республиканского корейского театра музыкальной комедии, а также ансамбли "Бірлік" и Korean Culture Leaders.
Фото: Акорда
Вечер посетили представители официальной делегации Кореи и этнокультурных объединений нашей страны.
Ранее сообщалось, что Токаеву и Юн Сок Ёль показали исторические артефакты из золота.
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