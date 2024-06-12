Токаеву и Юн Сок Ёль показали исторические артефакты из золота
Фото: Акорда
Президент РК Касым-Жомарт Токаев и глава Южной Кореи Юн Сок Ёль посетили гала-концерт мастеров искусств обеих стран, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Акорда, перед началом мероприятия лидеры двух стран посетили выставку "Ұлы дала алтыны" ("Золото Великой степи"), организованную в фойе Казахского национального музыкально-драматического театра имени Калибека Куанышбаева.
Фото: Акорда
Президентам были представлены исторические артефакты из золота. Главными экспонатами выставки стали реконструированные одежда и оружие "Золотого человека", найденного при раскопках Иссыкского кургана.
Ранее сообщалось, что Казахстан и Южная Корея намерены расширить масштабы сотрудничества.
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