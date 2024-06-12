Токаеву и Юн Сок Ёль показали исторические артефакты из золота

Президент РК Касым-Жомарт Токаев и глава Южной Кореи Юн Сок Ёль посетили гала-концерт мастеров искусств обеих стран, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, перед началом мероприятия лидеры двух стран посетили выставку "Ұлы дала алтыны" ("Золото Великой степи"), организованную в фойе Казахского национального музыкально-драматического театра имени Калибека Куанышбаева.

Фото: Акорда

Президентам были представлены исторические артефакты из золота. Главными экспонатами выставки стали реконструированные одежда и оружие "Золотого человека", найденного при раскопках Иссыкского кургана.

Ранее сообщалось, что Казахстан и Южная Корея намерены расширить масштабы сотрудничества.