Акиматы неэффективно управляют бюджетом – сенатор

Депутат Сената Нурлан Бекенов 18 июня 2026 года на заседании палаты заявил о слабой эффективности управления бюджетными средствами со стороны акиматов, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что эффективность реализации стратегических задач страны зависит от их исполнения на региональном уровне.

"Совокупный бюджет развития регионов более 3,7 трлн тенге. Освоено 98% с достижением результатов всего на 67%, что подтверждает низкую эффективность управления бюджетными средствами. Из-за отсутствия со стороны Министерства национальной экономики мониторинга реализации проектов и их завершения имеются вопросы по достоверности отчетности. К примеру, по данным МНЭ, не завершены 14 инвестпроектов на 4 млрд тенге, а, по данным МИО, 12 из них на сумму 3,5 млрд тенге указаны как переходящие на 2026 год", – сказал Бекенов.

Кроме того, по его словам, в процессе исполнения бюджета исключены 45 инвестпроектов на сумму 19,5 млрд тенге, в числе которых были 12 инвестпроектов на сумму 4,3 млрд тенге, завершенные уже в 2024 году.

"По Актюбинской области исключен один проект на 180 млн тенге, по Алматинской области – три проекта на сумму 498 млн тенге. Все эти проекты уже были завершены. Также существует практика выделения центральными госорганами средств из республиканского бюджета регионам в конце года на реализацию инвестпроектов, что указывает на заведомо известное нереализуемое исполнение этих проектов. Все эти проблемы и нарушения возникают в рамках целевых трансфертов, где требуются постоянное взаимодействие отраслевых государственных и местных исполнительных органов и контроль за реализацией в регионах проектов, финансируемых из республиканского бюджета", – отметил депутат.

Ранее мы писали о сумме поступлений в бюджеты сельских акиматов.