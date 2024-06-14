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Масштабные результаты акции "Таза Қазақстан" сообщили в Акорде

Акорда, итоги акции Таза Казакстан, фото - Новости Zakon.kz от 14.06.2024 15:10 Фото: akorda.kz
По поручению главы государства в регионах, не затронутых паводками, с 6 апреля по 11 мая проводилась республиканская экологическая акция "Таза Қазақстан", сообщает Zakon.kz.

В Акорде 14 июня подвели промежуточный итог акции.

Для проведения эффективного идеологического сопровождения этой акции были организованы еженедельные тематические направления – "Таза өлке", "Киелі мекен", "Жасыл аймақ", "Өнегелі ұрпақ" и "Мөлдір бұлақ". В ходе акции провели работы по озеленению, санитарной очистке и благоустройству территорий населенных пунктов с ежедневным информационным освещением.

"В акции приняли участие более 2,4 млн человек, включая волонтеров, общественников, работников бюджетных организаций и предпринимателей. Очищены сотни тысяч дворов и территорий, собрано свыше 900 тысяч тонн мусора, посажено порядка 2,5 млн зеленых насаждений. Проведены работы по очистке более 20 тысяч территорий социальных объектов, благоустройству свыше 4,6 тыс. объектов общественного пространства, парков, скверов", – указано в сообщении.
  • Отремонтированы и заменены более 300 тыс. кв. м накрывочного материала (плитки, брусчатки и т.д.).
  • Приведены в надлежащее состояние более 5 тысяч объектов историко-культурного наследия (памятники, культурные сооружения) и 758 фонтанов.
  • Очищено более 5,8 млн кв. м площади вокруг рек, озер и других водоемов и свыше 8,4 млн метров арычной сети.
  • В рамках указанных работ привлечено свыше 40 тыс. единиц специальной техники.
"Следует отметить, что в связи со снижением уровня воды и рисков акиматы паводковых регионов с начала июня присоединились к республиканской экологической акции. Работа в данном направлении продолжается", – отмечают в Акорде.

В настоящее время по поручению президента правительство приступило к разработке Концепции развития экологической культуры среди населения на 2024-2029 годы. Документ планируется разработать к 1 сентября 2024 года. В реализацию утвержденной Концепции акиматами будут приняты соответствующие региональные планы на ближайшие пять лет.

Стоит отметить, что в Казахстане обновили Концепцию по переходу страны к "зеленой экономике".

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