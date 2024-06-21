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Законодательство РК

Утвержден проект Стратегии развития энергетического сотрудничества ШОС

ШОС, Астана , фото - Новости Zakon.kz от 21.06.2024 13:08 Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина
В Астане 21 июня состоялось четвертое совещание министров энергетики государств-членов ШОС. Был утвержден проект "Стратегии развития энергетического сотрудничества государств-членов Шанхайской организации сотрудничества на период до 2030 года", сообщает Zakon.kz.

Министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев отметил, что за год активной работы было проведено 16 заседаний экспертов по согласованию проекта Стратегии с участием заинтересованных государственных органов, национальных компаний, мозговых центров государств-членов ШОС.

"Документ получился комплексным, амбициозным, учитывающим интересы всех сторон и охватывающим большой спектр передовых направлений развития энергетической отрасли стран ШОС", – дополнил глава минэнерго РК.

Все стороны поддерживали проект Стратегии и одобрили.

В кулуарах министр рассказал, что подписание документа планируется в рамках Саммита глав государств членов ШОС в июле текущего года в Астане.

"Данный документ содержит несколько базовых стратегических направлений. Первое – обеспечение энергетической безопасности. Речь идет о строительстве масштабных инвестиционных проектов в области генерации электроэнергии, возобновляемых источников, развитие электрических сетей, развитие транзитов, перетоков, взаимного резервирования. Также речь идет об инвестициях в развитие и добычу энергетических ресурсов. В том числе, в добычу углеводородного сырья", – озвучил Алмасадам Саткалиев.

По его словам, планируется развитие не только на уровне государств-членов ШОС, но и на уровне двухстороннего сотрудничества.

"В частности, рассматривается один из проектов интеграции электрических сетей стран-участников. Мы предварительно договорились о создании соответствующей рабочей группы, как пилотного проекта, в рамках реализации данной Стратегии. Второй блок вопросов связан с зеленой повесткой – низкоуглеродным развитием, как основным трендом развития энергетики стран-участников. При обязательном сохранении или даже укреплении традиционных источников электроэнергии", – дополнил он.

Министр подчеркнул, что третьим блоком вопросов на заседании поднимались вопросы развития сотрудничества в области научно-технических инициатив, применения инновационных технологий и подготовки кадров.

Ранее Алмасадам Саткалиев заявил, что укрепление энергетического сотрудничества обретает сегодня особую актуальность.

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