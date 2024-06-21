Утвержден проект Стратегии развития энергетического сотрудничества ШОС
Министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев отметил, что за год активной работы было проведено 16 заседаний экспертов по согласованию проекта Стратегии с участием заинтересованных государственных органов, национальных компаний, мозговых центров государств-членов ШОС.
"Документ получился комплексным, амбициозным, учитывающим интересы всех сторон и охватывающим большой спектр передовых направлений развития энергетической отрасли стран ШОС", – дополнил глава минэнерго РК.
Все стороны поддерживали проект Стратегии и одобрили.
В кулуарах министр рассказал, что подписание документа планируется в рамках Саммита глав государств членов ШОС в июле текущего года в Астане.
"Данный документ содержит несколько базовых стратегических направлений. Первое – обеспечение энергетической безопасности. Речь идет о строительстве масштабных инвестиционных проектов в области генерации электроэнергии, возобновляемых источников, развитие электрических сетей, развитие транзитов, перетоков, взаимного резервирования. Также речь идет об инвестициях в развитие и добычу энергетических ресурсов. В том числе, в добычу углеводородного сырья", – озвучил Алмасадам Саткалиев.
По его словам, планируется развитие не только на уровне государств-членов ШОС, но и на уровне двухстороннего сотрудничества.
"В частности, рассматривается один из проектов интеграции электрических сетей стран-участников. Мы предварительно договорились о создании соответствующей рабочей группы, как пилотного проекта, в рамках реализации данной Стратегии. Второй блок вопросов связан с зеленой повесткой – низкоуглеродным развитием, как основным трендом развития энергетики стран-участников. При обязательном сохранении или даже укреплении традиционных источников электроэнергии", – дополнил он.
Министр подчеркнул, что третьим блоком вопросов на заседании поднимались вопросы развития сотрудничества в области научно-технических инициатив, применения инновационных технологий и подготовки кадров.
Ранее Алмасадам Саткалиев заявил, что укрепление энергетического сотрудничества обретает сегодня особую актуальность.